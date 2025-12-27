Răsturnare de situație șocantă! Malcom Edjouma a plecat de la FCSB: „Ne-am strâns mâinile. E liber”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Malcom Edjouma a plecat de la FCSB

Malcom Edjouma (29 de ani), al cărui contract cu FCSB era scadent la 31 decembrie 2025 Francezul, care l-a impresionat pe Gigi Becali cu ultimele evoluții din acest an, a decis

Inițial, Gigi Becali nu mai dorea să îi prelungească contractul lui Malcom Edjouma. Francezul i-a schimbat însă părerea patronului cu evoluțiile de la ultimele trei partide, toate câștigate de roș-albaștri: 4-3, cu Feyenoord, 2-0, cu Unirea Slobozia și 2-1, cu Rapid.

Imediat după partida cu olandezii, latifundiarul din Pipera a dat ordin ca lui Edjouma să îi fie prelungită înțelegerea până la finalul sezonului. Mijlocașul central a părut că dorește să rămână, dar s-a răzgândit pe ultima sută de metri.

„Edjouma nu va continua. Am înţeles eu greşit. Eu i-am explicat că patronul se ţine de cuvânt. A rămas surprins, a zis că vrea să rămână. I-am dat prelungirea contractului în absolut aceleaşi condiţii, contractul care se termina pe 30 decembrie s-ar fi terminat pe 30 iunie şi după nu a mai semnat.

Chiar am rugat pe cineva să-l întrebe despre ce e vorba, pentru că nu putem să ţinem oferta până când îşi caută el echipe. Şi el a înţeles că am putea să discutăm pe marginea acestui contract.

Am zis bine, discutăm dacă semnezi azi sau nu. Când se apropia miezul nopţii, a zis că ar vrea să discute. Ne-am strâns prin intermediar mâinile şi e jucător liber”, a declarat Mihai Stoica, la

Știre în curs de actualizare…