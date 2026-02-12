Răsturnare de situație! Ucrainenii au dezvăluit ce se întâmplă cu Blănuță la Dinamo Kiev

Intrat în colimatorul fanilor încă de la momentul sosirii, Vladislav Blănuță a fost folosit extrem de puțin la Dinamo Kiev. Formația ucraineană a vrut să-l dea în această iarnă, însă transferul a fost blocat de UEFA.
Dinamo Kiev s-a văzut obligată să-l păstreze în lot pe atacantul adus de la FC U Craiova. Acum, presa din Ucraina a dezvăluit faptul că șefii clubului au luat o decizie în privința jucătorului.
Conducerea clubului Dinamo Kiev a hotărât să nu mai facă niciun transfer în această iarnă pentru linia de atac. În aceste condiții, Vladislav Blănuță va reprezenta o soluție pentru ofensivă pentru antrenorul Igor Kostyuk.
”Campioana en-titre a Ucrainei nu are în plan transferuri pentru linia ofensivă în actuala fereastră de iarnă. Dinamo Kiev va începe partea a doua a campionatului cu Matvei Ponomarenko, Eduardo Guerrero și Vladislav Blănuță”, a scris site-ul sport.ua.
În această iarnă, Dinamo București a încercat să profite de situația dificilă a lui Vladislav Blănuță la Kiev și să-l readucă în SuperLiga, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. ”Câinii” au făcut chiar și o ofertă oficială, iar ucrainenii au părut dispuși să accepte.
Însă, mutarea nu s-a mai realizat din cauza faptului că atacantul a evoluat deja la două echipe în acest sezon. Înainte de transferul la Dinamo Kiev, Blănuță a evoluat într-o partidă pentru FC U Craiova în Liga 3.
Șefii clubului din Ucraina au cerut lămuriri la UEFA în acest caz, ținând cont că FC U Craiova a fost exclusă din competiții ulterior, iar forul continental i-a informat că Blănuță nu va mai putea juca pentru o altă echipă în actuala stagiune.
În aceste condiții, antrenorul Igor Kostyuk a hotărât să-l reintegreze pe atacantul de 24 de ani în lotul lui Dinamo Kiev și l-a inclus în lotul care a făcut cantonamentul de iarnă în Turcia.
În ciuda faptul că transferul la formația aflată pe locul 3 în SuperLiga, nu s-a materializat, ”câinii” nu au renunțat definitiv la aducerea lui Blănuță. Directorul sportiv Cosmin Mihalescu a dezvăluit la ”FANATIK Dinamo” că discuțiile se vor relua la vară.