Sport

Răsturnare incredibilă de situație în lupta pentru titlul mondial! Cum arată cotele favoritelor după terminarea fazei grupelor

Faza grupelor turneului final s-a încheiat, iar bookmakerii au refăcut cotele favoritelor la câștigarea titlului mondial. Există schimbări importante față de începutul competiției.
Traian Terzian
28.06.2026 | 20:35
Rasturnare incredibila de situatie in lupta pentru titlul mondial Cum arata cotele favoritelor dupa terminarea fazei grupelor
ULTIMA ORĂ
Cum arată cotele favoritelor la câștigarea titlului mondial, după încheierea grupelor. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Unele dintre marile favorite și-au respectat statutul și au avut evoluții excelente în faza grupelor, însă altele nu s-au ridicat la nivelul așteptat. Așa că înainte de începerea fazei 16-imilor cotele la câștigarea titlului mondial au suferit modificări serioase.

Cotele favoritelor la câștigarea titlului mondial

Înainte de începerea Cupei Mondiale, principala favorită la trofeu era Spania, care în urmă cu doi ani se încorona campioană a Europei, urmată în ordine de Franța, Anglia, Brazilia, Argentina și Portugalia.

ADVERTISEMENT

Iată însă că după 17 zile de competiție și trei meciuri jucate de fiecare formație, lucrurile s-au schimbat semnificativ. Prestațiile inconstante ale ibericilor în fața unor adversari considerați modești a făcut ca trupa lui Luis de la Fuentes să coboare pe poziția a treia în preferințele specialiștilor.

Reprezentativele care au impresionat cel mai mult în primele jocuri de la Cupa Mondială au fost Franța lui Kylian Mbappe și Ousmane Dembele și Argentina lui Lionel Messi. Nimeni altele decât finalistele de la ediția precedentă. De altfel, cele două au fost, alături de Mexic, singurele care și-au câștigat toate întâlnirile.

ADVERTISEMENT
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e...
Digi24.ro
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația

Spania a pierdut din turație

Așadar, după terminarea fazei grupelor și înainte de începerea duelurilor eliminatorii, Franța este văzut cu prima șansă la câștigarea trofeului. Supercomputerul Opta consideră că naționala ”cocoșului galic” are 18,7% șanse să încoroneze campioană mondială.

ADVERTISEMENT
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”....
Digisport.ro
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”. Cum a apărut în aeroport și ce a urmat

Cu un Leo Messi într-o formă de invidiat și cu o echipă care îi este dedicată 100%, Argentina este a doua favorită cu 16,3% șanse. Scăderea cea mai drastică o are Spania, care a coborât pe treapta a treia, cu 13,5% șanse.

ADVERTISEMENT

În spatele acestui trio de invidiat se află două naționale care caută succesul mondial de mulți ani: Anglia și Brazilia. Britanicii, care au câștigat singurul trofeu în 1966, au 9,7% șanse, în timp ce Selecao, campioană ultima dată în 2002, este văzută cu 6,5% șanse.

Topul favoritelor este încheiat de alte trei formații europene de mare calibru. Este vorba de Olanda, cu 5,1% șanse, Portugalia lui Cristiano Ronaldo, cu 4,7% șanse, și cvadrupla campioană mondială Germania, cu 4,3% șanse.

ADVERTISEMENT

Două super meciuri sunt așteptate în optimi

În toate aceste calcule a fost luat în considerare și culoarul de care beneficiază fiecare formație până la momentul câștigării trofeului. Așa cum arată tabloul după faza grupelor, cel puțin două dintre naționalele cotate cu șanse la titlu vor părăsi competiția mai devreme decât se așteaptă fanii.

Și asta pentru ca dacă în prima fază eliminatorie se va respecta calculul hârtiei, în optimi vom avea două dueluri extraordinare. Franța ar urma să întâlnească Germania, iar Spania va înfrunta Portugalia.

Programul complet al 16-imilor CM 2026

Ziua 1, 28 iunie:

  • Ora 22:00: Africa de Sud – Canada

Ziua 2, 29 iunie:

  • Ora 20:00: Brazilia – Japonia
  • Ora 23:30: Germania – Paraguay

Ziua 3, 30 iunie:

  • Ora 04:00: Olanda – Maroc
  • Ora 20:00: Coasta de Fildeș – Norvegia

Ziua 4, 1 iulie:

  • Ora 00:00: Franța – Suedia
  • Ora 04:00: Mexic – Ecuador
  • Ora 19:00: Anglia – DR Congo
  • Ora 23:00: Belgia – Senegal

Ziua 5, 2 iulie:

  • Ora 03:00: SUA – Bosnia și Herțegovina
  • Ora 22:00: Spania – Austria

Ziua 6, 3 iulie:

  • Ora 02:00: Portugalia – Croația
  • Ora 06:00: Elveția – Algeria
  • Ora 21:00: Australia – Egipt

Ziua 7, 4 iulie:

  • Ora 01:00: Argentina – Capul Verde
  • Ora 04:30: Columbia – Ghana

 

  • 4.25 este cota SUPERBET ca Franța să câștige CM 2026
Capitolul la care fotbalistul celor de la FCSB este cel mai bun din...
Fanatik
Capitolul la care fotbalistul celor de la FCSB este cel mai bun din lume. Toate cifrele FIFA: i-a devansat pe Pedri, Valverde și mulți alții
Transferuri SuperLiga, mercato de vară 2026. Despărțire emoționantă! Fotbalistul pleacă după ani buni...
Fanatik
Transferuri SuperLiga, mercato de vară 2026. Despărțire emoționantă! Fotbalistul pleacă după ani buni petrecuți la club: „Acest capitol va rămâne mereu în istoria clubului
Începe hegemonia Universității Craiova!? Verdict categoric: „O spun acum, înainte de începerea campionatului”
Fanatik
Începe hegemonia Universității Craiova!? Verdict categoric: „O spun acum, înainte de începerea campionatului”
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
'De aici a pornit ura lui Pițurcă față de Hagi!'. De ce nu...
iamsport.ro
'De aici a pornit ura lui Pițurcă față de Hagi!'. De ce nu îl suportă fostul atacant pe 'Rege'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!