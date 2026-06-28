Răsturnare incredibilă de situație în lupta pentru titlul mondial! Cum arată cotele favoritelor după terminarea fazei grupelor

Unele dintre marile favorite și-au respectat statutul și au avut evoluții excelente în faza grupelor, însă altele nu s-au ridicat la nivelul așteptat. Așa că înainte de începerea fazei 16-imilor cotele la câștigarea titlului mondial au suferit modificări serioase.
Înainte de începerea Cupei Mondiale, principala favorită la trofeu era Spania, care în urmă cu doi ani se încorona campioană a Europei, urmată în ordine de Franța, Anglia, Brazilia, Argentina și Portugalia.
Iată însă că după 17 zile de competiție și trei meciuri jucate de fiecare formație, lucrurile s-au schimbat semnificativ. Prestațiile inconstante ale ibericilor în fața unor adversari considerați modești a făcut ca trupa lui Luis de la Fuentes să coboare pe poziția a treia în preferințele specialiștilor.
Reprezentativele care au impresionat cel mai mult în primele jocuri de la Cupa Mondială au fost Franța lui Kylian Mbappe și Ousmane Dembele și Argentina lui Lionel Messi. Nimeni altele decât finalistele de la ediția precedentă. De altfel, cele două au fost, alături de Mexic, singurele care și-au câștigat toate întâlnirile.
Așadar, după terminarea fazei grupelor și înainte de începerea duelurilor eliminatorii, Franța este văzut cu prima șansă la câștigarea trofeului. Supercomputerul Opta consideră că naționala ”cocoșului galic” are 18,7% șanse să încoroneze campioană mondială.
Cu un Leo Messi într-o formă de invidiat și cu o echipă care îi este dedicată 100%, Argentina este a doua favorită cu 16,3% șanse. Scăderea cea mai drastică o are Spania, care a coborât pe treapta a treia, cu 13,5% șanse.
În spatele acestui trio de invidiat se află două naționale care caută succesul mondial de mulți ani: Anglia și Brazilia. Britanicii, care au câștigat singurul trofeu în 1966, au 9,7% șanse, în timp ce Selecao, campioană ultima dată în 2002, este văzută cu 6,5% șanse.
Topul favoritelor este încheiat de alte trei formații europene de mare calibru. Este vorba de Olanda, cu 5,1% șanse, Portugalia lui Cristiano Ronaldo, cu 4,7% șanse, și cvadrupla campioană mondială Germania, cu 4,3% șanse.
În toate aceste calcule a fost luat în considerare și culoarul de care beneficiază fiecare formație până la momentul câștigării trofeului. Așa cum arată tabloul după faza grupelor, cel puțin două dintre naționalele cotate cu șanse la titlu vor părăsi competiția mai devreme decât se așteaptă fanii.
Și asta pentru ca dacă în prima fază eliminatorie se va respecta calculul hârtiei, în optimi vom avea două dueluri extraordinare. Franța ar urma să întâlnească Germania, iar Spania va înfrunta Portugalia.
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