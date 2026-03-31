Răsturnare incredibilă de situație înainte de Slovacia – România! Selecționerul ar putea rămâne pe banca naționalei

ADVERTISEMENT

Francesco Calzona (57 de ani) antrenează naționala Slovaciei din 2022 și ar putea să își prelungească înțelegerea, care expiră după meciul amical cu România. Deși echipa a ratat calificarea la Cupa Mondială, conducătorii fotbalului slovac sunt dispuși să negocieze, iar colaborarea dintre cele două părți ar putea să continue, însă doar în cazul în care unele condiții sunt îndeplinite, după cum a anunțat tehnicianul la conferința de presă.

Selecționerul Slovaciei ar putea să continue pe banca naționalei după amicalul cu România

Slovacia a ratat calificarea la Cupa Mondială după ce a suferit un eșec devastator pe teren propriu, 3-4 cu Kosovo în semifinala barajului. Dacă echipa și-ar fi asigurat prezența la turneul final, contractul antrenorului Francesco Calzona s-ar fi prelungit automat, însă acest lucru nu s-a întâmplat, iar înțelegerea sa expiră după meciul amical cu România, care se va disputa marți seară, de la ora 21:45. Deși inițial se părea că înțelegerea se va încheia, antrenorul a anunțat la conferința de presă că ar fi dispus să continue, în cazul în care unele condiții ar fi îndeplinite.

ADVERTISEMENT

„Mă voi concentra în totalitate pe meciul cu România, iar apoi, împreună cu SFZ (n.r. Asociația Slovacă de Fotbal), vom lua o decizie. În cazul în care condițiile mele sunt îndeplinite, putem continua, iar dacă nu, vom spune ‘la revedere’. E important ca decizia să fie luată pentru binele fotbalului slovac. Peste câteva zile veți cunoaște rezultatul. Mi-am prezentat ideea celor de la SFZ. Este un proiect care include toate echipele naționale, începând de la vârsta de 15 ani.

Dacă SFZ vrea să continue cu mine și este de acord cu această idee, chiar și cu mici ajustări, vorbind despre partea tehnică, dacă sunt dispuși să accepte cel puțin 70-80% din acest plan, atunci sunt de acord. Dacă nu, probabil ar fi mai bine ca ei să ajungă la un acord cu altcineva”, a afirmat italianul înainte de . Dacă Francesco Calzona ar putea să continue pe banca naționalei și după acest meci, în cazul selecționerului României, Mircea Lucescu, situația este cu totul diferită. .

ADVERTISEMENT

Cine este Francesco Calzona

Experiența pe banca naționalei Slovaciei este prima pentru Francesco Calzona în rolul de antrenor principal. Timp de peste două decenii, acesta a activat ca secund, cea mai lungă perioadă (aproximativ 18 ani) fiind petrecută alături de Maurizio Sarri, cei doi colaborând la nu mai puțin de 13 cluburi diferite. Apoi, Calzona a mai lucrat în staff-ul lui Eusebio Di Francesco la Cagliari, dar și alături de Luciano Spalletti la Napoli, înainte de a prelua Slovacia în 2022.

ADVERTISEMENT

Cea mai importantă performanță a carierei sale de antrenor este calificarea la EURO 2024, unde Slovacia a terminat pe locul 3 într-o grupă cu România, Belgia și Ucraina. Echipa antrenată de Calzona a fost aproape de o surpriză majoră în optimi, când a condus Anglia cu 1-0 după reușita lui Ivan Schranz, dar Jude Bellingham a egalat în timpul adițional (minutul 90+5), iar apoi Harry Kane a dat lovitura în prelungiri (minutul 91). Pentru o scurtă perioadă, în prima parte a anului 2024, Calzona a condus-o și pe Napoli.