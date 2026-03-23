Răsturnare incredibilă! Ionuț Radu ajunge marți în cantonamentul echipei naționale și este gata să apere în Turcia – România

După accidentarea lui Ionuț Radu (28 de ani) din Celta Vigo – Alaves 4-3, Mircea Lucescu era gata să plece la luptă cu Marian Aioani, Laurențiu Popescu și Cătălin Căbuz, trei portari fără niciun meci la echipa națională. Totuși, la insistențele portarului ce evoluează în La Liga, el se va prezenta marți în cantonament și este hotărât să apere poarta „tricolorilor”.

Schimbare de plan! Ionuț Radu poate reveni în poarta României

Finalul meciului dintre Celta Vigo și Alaves a oferit imagini neplăcute cu Ionuț Radu, care părea să fi suferit o ruptură musculară, deoarece îi era extrem de greu să mai calce pe piciorul afectat. O situație similară s-a întâmplat și cu Mihai Popa, iar Mircea Lucescu a luat rapid măsuri și a convocat alți doi portari în cantonament: Laurențiu Popescu și Cătălin Căbuz.

însă situația s-ar putea schimba. Conform , Ionuț Radu a insistat să se prezinte la Mogoșoaia pentru a fi supus unor teste medicale, iar Federația Română de Fotbal i-a găsit deja bilet de avion din Spania către România. Portarul titular al lui Celta Vigo va afla până la finalul zilei de marți, în urma testelor, dacă va putea fi apt pentru meciul de baraj de la Istanbul. În urma RMN-ului efectuat în Spania, medicii lui Celta Vigo nu i-au descoperit niciun fel de leziune fibrilară.

Ionuț Radu a postat un mesaj după drama din Celta Vigo – Alaves, însă nu a menționat echipa națională

La o zi după ce Celta Vigo, echipa la care activează Ionuț Radu, a suferit o rușine istorică, după ce a condus cu 3-0 și a pierdut partida cu 3-4 împotriva lui Alaves, în care a cerut scuze fanilor și a vorbit despre accidentare, însă nu a adus vorba de echipa națională, tocmai pentru faptul că el continuă să spere că va putea fi prezent în poarta „tricolorilor” pentru meciul de la Istanbul.

„Nu există nimic de spus care să justifice căderea pe care am avut-o ieri, decât să ne cerem scuze și să lăsăm acest moment în urmă. Vom face ca această frustrare să fie combustibilul care ne va împinge în meciurile următoare! În perioada următoare voi face investigații medicale pentru a afla exact gravitatea accidentării și pentru a începe recuperarea. Vă mulțumesc pentru mesajele de susținere!”, a scris Ionuț Radu pe Instagram.

Când pleacă delegația României spre Istanbul

Ionuț Radu va trebui evaluat cât se poate de repede, urmând să se ia o decizie în privința sa. România va mai efectua două antrenamente în cantonamentul de la Mogoșoaia pe parcursul zilei de marți, urmând ca miercuri, cu 24 de ore înaintea meciului, delegația să pornească spre Istanbul.

Oricine va fi în poarta „tricolorilor” va trebui să se aștepte la o seară extrem de dificilă împotriva Turciei. Naționala din „Țara Semilunii” are în cadrul ei fotbaliști de profil ofensiv extrem de valoroși, care joacă pentru echipe de top. Arda Guler (Real Madrid), Kennan Yildiz (Juventus), Hakan Calhanoglu (Inter Milano) și Bariș Yilmaz (Galatasaray) sunt doar câțiva dintre oamenii periculoși ai turcilor. Partida este programată joi, de la ora 19:00, pe stadionul celor de la Beșiktaș. Dacă România va trece de Turcia, în drumul ei spre Campionatul Mondial va trebui să mai câștige un meci contra câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.