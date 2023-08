Răsturnare șoc în crima de la Mangalia! Cine ar fi fost iubitul Alinei, de fapt? O nouă persoană apare în peisaj. Imaginile care vorbesc singure

Răsturnare șoc în crima de la Mangalia! Cine ar fi fost iubitul Alinei în realitate. Un nou băiat apare în peisajul crimei care a șocat țara.

Răsturnare șoc în crima de la Mangalia! Cine ar fi fost iubitul Alinei

Casian este numele tânărului care susține că era iubitul Alinei. El susține că avea o relație cu . El spune că se vedeau mereu când revenea în țară, fiind plecat mare parte din timp la muncă.

Casian Mihalcea susține că Alina nu ar fi vrut să meargă la mare cu prietena ei, dar tot s-a dus. El spune că vorbea cu tânăra zilnic și că suferea mult, de multe ori plângând.

„Am ținut legătura, iar în aprilie am venit iar acasă și cam asta a fost. Pe 15 mai am plecat în Luxemburg și eu am insistat, știa ce fel de persoană responsabilă sunt, că am grijă de ea și că o iubesc să meargă cu mine acolo.

Și ea mi-a zis că nu vrea să meargă că merge cu prietena ei la mare. Prima dată mie mi-a zis că se duce la Mamaia, dar după s-a dus în Mangalia. Totul era frumos între noi”, a spus tânărul, pentru

Casian susține că Alina nu avea o relație cu Sergiu

Casian spune că a aflat abia după că în peisaj mai era un alt băiat, din Republica Moldova, cel despre care credeam până acum că este iubitul Alinei.

Sergiu este cel de care Alina s-a apropiat, dar Casian susține că iubita lui nu i-ar fi recunoscut niciodată că între ea și Sergiu este ceva. De asemenea, tânărul a explicat că adolescenta petrecea o mare parte din timp vorbind cu el.

”Am aflat și eu zilele astea că ea era cu altcineva. Noi vorbeam des, ea își dedica tot timpul mie și mi-a spus într-o zi că se duce la ziua unui prieten din Republica Moldova”, a mai spus Casian.

Ba mai mult, el spune că inclusiv la priveghi tânărul din Republica Moldova nu era privit cu ochi buni și toată lumea o știe în orașul natal cu Alina în dreapta lui în mașină.

Casian spuse că chiar cumpărase niște verighete pentru că avea în plan să se căsătorească cu fata acum moartă.

„Toată lumea din Vaslui și din împrejurimi mă știu când eu mă întâlneam cu ei în oraș, Alina era în dreapta mea în mașină. Mi-am cumpărat mie o verighetă, ei o verighetă, un lănțișor și o pereche de cercei, toate de aur”, a mai spus el.

Spusele lui Casian nu sunt însă susținute și de fratele Alinei. Acesta îl acuză că inventează totul și că Alina nu a mai vorbit cu el deloc de circa doi ani. Iar imaginile de mai sus vorbesc de la sine.

Acesta susține că are acces la telefonul Alinei. Și se pare că sora sa nu ar fi vrut nimic de la el, cei doi vorbind ultima oară la finele lunii aprilie, iar de-atunci, tânăra nu i-a mai răspuns.

„Am contul ei de Facebook și am văzut că ultima ei conversație a fost în 2021”, spune fratele Alinei pe Facebook. A existat sau nu o legătură între cei doi? Cine a fost cu adevărat iubitul Alinei? Sunt niște semne de întrebare care încă nu și-au găsit răspunsul.