Răsturnare spectaculoasă în scandalul de rasism de la FCSB – Rapid! Partidul Uniunea Rromilor: „Nu ne simțim discriminați!”

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Victor Masias, vicepreședintele Partidului Uniunea Rromilor, sare în apărarea Peluzei Nord FCSB și a liderului de galerie Gheorghe Mustață, după scandalul scandărilor rasiste din timpul meciului FCSB – Rapid, scor 4-1. Punctul de vedere al lui Victor Masias e diametral opus celui al Partidei Rromilor Pro Europa. Această organizație a anunțat că va face plângere după FCSB – Rapid, dar și după ce Marius Șumudică a fost făcut „țigan” de galeria lui Dinamo, la cel mai recent CFR – Dinamo, scor 2-2.

Partidul Rromilor îl apără pe Gheorghe Mustață, după scandalul rasist de la FCSB – Rapid

Revenind la intervenția lui Victor Masias, politicianul a discutat cu Gabi Safta pe canalul de Youtube despre aceste subiect sensibil. Surprinzător pentru unii, oficialul Partidului Uniunii Rromilor din România anunță că el și comunitatea romă din țara noastră nu au motive de supărare după astfel de scandări, pe care mulți le consideră rasiste.

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, nu ne simțim discriminați de galeria FCSB în niciun fel. În Parlamentul României sunt atâtea declarații politice și nu se mai supără cineva. Pe stadion trebuie să fie lume liberă, să se simtă bine. Dacă ar fi câștigat Rapid, nu se mai supăra și sesiza nimeni. Mă cunosc cu toți cei de la Rapid. Toți cei din galerii faceți sacrificii pentru pregătirea unui meci. Vă felicit, a fost un adevărat spectacol, asta este adevărul.

Dacă a fost cineva deranjat, ar fi trebuit să ne întrebe și pe noi, care nu suntem un ONG, suntem chiar singurul partid al țiganilor. Dacă ne cheamă cineva la dialog, mergem și vorbim, dar nu poate un ONG să ia aceste decizii. Noi îi susținem pe toți, cocalari, spoitori, slătari, nu numai pe unii, așa cum face un ONG. Nu s-a deranjat niciodată cineva de ce s-a auzit la meci. Dacă noi nu simțim ce suntem, înseamnă că nu suntem ce suntem. Când au câștigat campionatul, ce au strigat? Păi acum se bate cap în cap? Nu cred că ei s-au simțit deranjați în afara rezultatului, asta cred că i-a durut cel mai mult”, a declarat Victor Masias.

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Vicepreședintele PUR nu crede că romii din România sunt discriminați

Mai mult, vicepreședintele PUR nu simte că romii din România ar fi discriminați: „Noi, românii și țiganii, suntem împreună de o viață, frați PUR din România nu se simte jignit pentru că două galerii din România se ceartă pe stadion. Sunt două echipe mari, cu prestigiu. De ce nu se mai simt jigniți toți cei din politică atunci când se atacă reciproc?”.

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Mai mult, politicianul nu este de acord cu titulatura de rom și o preferă pe cea de țigan, cu toate că aceasta poate avea conotații peiorative. „A fost o mare greșeală făcută de Petre Roman în 1991. Nu poate spune cineva că suntem romi atât timp cât noi suntem țigani și ne mândrim cu asta”, a explicat Masias.

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Gheorghe Mustață susține că e prieten cu mulți lideri de galerie de la Rapid

În discuție a intervenit și Gheorghe Mustață, care a anunțat că-l va susține de azi înainte acest partid al romilor. „Dacă Rafael (n.r. Ilie Mario Rafael) este președintele vostru de astăzi, voi susține acest partid. Îl cunosc, e fratele meu și știu ce caracter frumos are. Pun prinsoare că am mai mulți prieteni țigani decât are domnul acela care ne acuză că suntem rasiști. Voi ajuta cu filiale chiar și în Belgia, unde sunt 4.000.

Le voi face legătura cu toate comunitățile pe care le știu din România pentru ca acest partid să se ridice. Cei din ONG-uri se îmbracă la costum, își pun cravată, dar nu cred că au mers vreodată în casele romilor să-i ajute sau să se ocupe de ei așa cum eu îi ajut și îi sprijin. Ei doar justifică banii primiți, numai după meciul cu noi. Atât, în rest nimic”, a declarat Mustață pentru sursa citată.

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Mai mult, Mustață a anunțat că este „prieten” cu mulți lideri de galerie de la Rapid, astfel că nu se pune problema ca cineva să fie cu adevărat rasist. „Niciodată. Ne cunoaștem, suntem amici. Cu Corsicanu’, cu Bocciu mă văd. Două ore suntem acolo, strigăm fiecare pentru echipa lui, apoi ne putem vedea să bem un șpriț. Cum sunt eu rasist când ginerele meu e țigan și mulți din galerie sunt la fel?!”, a încheiat Gheorghe Mustață.