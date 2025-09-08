Răsturnare totală de situație despre cuplul celebru din fotbal care s-ar fi despărțit. Lamine Yamal a spulberat orice îndoială cu o simplă imagine

Săptămâna trecută au apărut zvonuri în spațiul public conform cărora Lamine Yamal și iubita sa Nicki Nicole s-ar fi despărțit. Deși își oficializaseră relația în urmă cu câteva zile, se pare că cei doi nu ar mai fi fost observați împreună.

Ce se întâmplă cu Lamine Yamal și Nicki Nicole

Lamine Yamal și Nicki Nicole s-au afișat împreună pentru prima oară pe rețelele de socializare pe 25 august. Acela a fost momentul în care fanii celor doi au aflat că aceștia formează un cuplu.

S-ar părea însă că aceștia s-ar fi întâlnit de mai mult timp. De altfel câteva articole din presă arătau că superba argentiniană, în vârstă de 25 de ani, a călătorit la Barcelona pentru a-și vedea iubitul.

Și iată că . Pe rețelele de socializare nu mai existau fotografii cu Lamine Yamal și Nicki Nicole împreună, iar de aici și aceste speculații.

Gestul făcut de marele fotbalist

Nici Lamine Yamal și nici iubita lui nu au oferit vreo reacție în fața acestor zvonuri. Pe de altă parte, iată că fotbalistul a făcut un gest cât se poate de subtil, dar care clarifică într-o oarecare măsură situația.

Mai exact, Lamine Yamal a arătat, într-un clip video publicat pe Instagram de Nico Williams, că pe ecranul telefonului său există o fotografie cu Nicki Nicole. Drept urmare, s-ar părea că cei doi sunt încă împreună.

”Copilul meu este îndrăgostit”, a scris Nico Williams, pe clipul postat pe Instagram. În rest, nici vedeta și nici fotbalistul nu au oferit alte declarații în acest sens. Chiar și așa, zvonurile au fost în final anulate.

Probleme pentru Lamine Yamal după meciul din Turcia

Deși pe plan amoros lucrurile între Lamine Yamal și Nicki Nicole par că s-au clarificat, iată că pe partea profesională, fotbalistul a întâmpinat niște probleme. Mai exact, .

S-a întâmplat la meciul din Turcia. Ibericii s-au impus cu 6-0 într-un meci în care băieții lui Luis de la Fuente au făcut spectacol pe teren și nu au avut nicio emoție. Pentru Lamine Yamal, neplăcerile au apărut la finalul meciului.

Mai exact, fotbalistul nu putea să își găsească pașaportul. Acesta a fost surprins de jurnaliștii din Turcia în timp ce zeci de minute și-a căutat actele prin bagaje, iar mai apoi la vestiar.

În final însă, se pare că fotbalistul nu și-a găsit documentele. Astfel, acesta a părăsit stadionul dezamăgit după toate cele întâmplate. Nu este clar însă ce s-a întâmplat mai departe.