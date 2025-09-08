Sport

Răsturnare totală de situație despre cuplul celebru din fotbal care s-ar fi despărțit. Lamine Yamal a spulberat orice îndoială cu o simplă imagine

Lamine Yamal iese la înaintare după ce în spațiul public au apărut informații conform cărora acesta s-ar fi despărțit de iubita sa.
Valentina Vladoi
08.09.2025 | 19:30
Rasturnare totala de situatie despre cuplul celebru din fotbal care sar fi despartit Lamine Yamal a spulberat orice indoiala cu o simpla imagine
SPECIAL FANATIK
Ce se întâmplă cu Lamine Yamal și Nicki Nicole. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Săptămâna trecută au apărut zvonuri în spațiul public conform cărora Lamine Yamal și iubita sa Nicki Nicole s-ar fi despărțit. Deși își oficializaseră relația în urmă cu câteva zile, se pare că cei doi nu ar mai fi fost observați împreună.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu Lamine Yamal și Nicki Nicole

Lamine Yamal și Nicki Nicole s-au afișat împreună pentru prima oară pe rețelele de socializare pe 25 august. Acela a fost momentul în care fanii celor doi au aflat că aceștia formează un cuplu.

S-ar părea însă că aceștia s-ar fi întâlnit de mai mult timp. De altfel câteva articole din presă arătau că superba argentiniană, în vârstă de 25 de ani, a călătorit la Barcelona pentru a-și vedea iubitul.

ADVERTISEMENT

Și iată că săptămâna trecută au apărut și zvonurile conform cărora cei doi s-ar fi despărțit. Pe rețelele de socializare nu mai existau fotografii cu Lamine Yamal și Nicki Nicole împreună, iar de aici și aceste speculații.

Gestul făcut de marele fotbalist

Nici Lamine Yamal și nici iubita lui nu au oferit vreo reacție în fața acestor zvonuri. Pe de altă parte, iată că fotbalistul a făcut un gest cât se poate de subtil, dar care clarifică într-o oarecare măsură situația.

ADVERTISEMENT
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din...
Digi24.ro
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene

Mai exact, Lamine Yamal a arătat, într-un clip video publicat pe Instagram de Nico Williams, că pe ecranul telefonului său există o fotografie cu Nicki Nicole. Drept urmare, s-ar părea că cei doi sunt încă împreună.

ADVERTISEMENT
OUT de la națională! Au dat afară selecționerul, după 0-5 în preliminariile Cupei...
Digisport.ro
OUT de la națională! Au dat afară selecționerul, după 0-5 în preliminariile Cupei Mondiale

”Copilul meu este îndrăgostit”, a scris Nico Williams, pe clipul postat pe Instagram. În rest, nici vedeta și nici fotbalistul nu au oferit alte declarații în acest sens. Chiar și așa, zvonurile au fost în final anulate.

Probleme pentru Lamine Yamal după meciul din Turcia

Deși pe plan amoros lucrurile între Lamine Yamal și Nicki Nicole par că s-au clarificat, iată că pe partea profesională, fotbalistul a întâmpinat niște probleme. Mai exact, „Perla” Barcelonei și-a pierdut pașaportul.

ADVERTISEMENT

S-a întâmplat la meciul din Turcia. Ibericii s-au impus cu 6-0 într-un meci în care băieții lui Luis de la Fuente au făcut spectacol pe teren și nu au avut nicio emoție. Pentru Lamine Yamal, neplăcerile au apărut la finalul meciului.

Mai exact, fotbalistul nu putea să își găsească pașaportul. Acesta a fost surprins de jurnaliștii din Turcia în timp ce zeci de minute și-a căutat actele prin bagaje, iar mai apoi la vestiar.

În final însă, se pare că fotbalistul nu și-a găsit documentele. Astfel, acesta a părăsit stadionul dezamăgit după toate cele întâmplate. Nu este clar însă ce s-a întâmplat mai departe.

Marius Marin, motivat la maxim înainte de Cipru – România: ”Ne așteaptă patru...
Fanatik
Marius Marin, motivat la maxim înainte de Cipru – România: ”Ne așteaptă patru finale și vrem să le câștigăm pe toate”. Video
Mihai Pintilii a numit singurul jucător de la FCSB care face față cu...
Fanatik
Mihai Pintilii a numit singurul jucător de la FCSB care face față cu brio presiunii
Bayer Leverkusen a numit un nou antrenor după dezastrul Erik ten Hag! Nu...
Fanatik
Bayer Leverkusen a numit un nou antrenor după dezastrul Erik ten Hag! Nu a mai pregătit o echipă de club din 2019
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Elena Udrea, acuzații extrem de grave: ”CFR Cluj mereu a fost susținută de...
iamsport.ro
Elena Udrea, acuzații extrem de grave: ”CFR Cluj mereu a fost susținută de Burleanu și FRF! Neluțu Varga e o interfață a domnului Coldea”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!