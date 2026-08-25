Răsturnare totală de situație la CSA Steaua! Oprița era cu bagajele făcute, dar „noaptea a lucrat”: comandantul s-a răzgândit și l-a blocat în Ghencea

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Așadar, când toată lumea aștepta anunțul despărțirii de antrenorul Oprița, mesajul oficial transmis de CSA Steaua a fost opus: Daniel Oprița va rămâne la echipă pentru că e nevoie de „continuitate”. Mai mult, steliștii anunță că îi vor oferi lui Oprița mai multe variante de transfer pentru a întări lotul și pentru a obține rezultate mai bune.

Daniel Oprița, blocat la CSA Steaua. Antrenorul rămâne pe poziții până la ordine viitoare

„În urma discuțiilor purtate cu conducerea clubului, Daniel Oprița va continua în funcția de antrenor principal al echipei de fotbal Steaua București. Alături de acesta va rămâne și întregul staff tehnic.

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Credem că, în acest moment, continuitatea și stabilitatea sunt importante pentru echipă și pentru traseul pe care îl urmărim. În perioada următoare, vor fi identificate cele mai bune soluții pentru întărirea lotului de jucători, astfel încât echipa să își îmbunătățească evoluțiile și rezultatele.

Știm că începutul de sezon nu a fost cel pe care ni l-am dorit. Avem însă încredere că, prin unitate, muncă și susținerea suporterilor, putem merge înainte și putem readuce Steaua acolo unde ne dorim cu toții. Continuăm împreună. Pentru Steaua!”, au transmis reprezentanții CSA Steaua.

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Conducerea CSA Steaua i-ar fi promis lui Daniel Oprița noi transferuri pentru a întări echipa

Jurnalistul Emanuel Roșu susține că această schimbare de direcție vine undeva din birourile clubului, care inițial își dăduse acordul ca Daniel Oprița să plece de la CSA Steaua, cu destinația probabilă Chindia Târgoviște. În cele din urmă antrenorul a fost „blocat” și va rămâne la echipă, însă rămâne de văzut în ce condiții.

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„Steaua îl blochează pe Oprița. Lui Oprița i s-a transmis să-şi continue activitatea conform contractului, iar acum e la antrenament. Cu toate că părțile conveniseră să se vadă azi pentru a-şi stabili termenii despărțirii, noaptea a lucrat înpotriva planului inițial, iar şansele ca Oprița să mai ajungă la Târgovişte sunt mici”, a punctat jurnalistul Emanuel Roșu.

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În urmă cu o săptămână, antrenorul Daniel Oprița comenta la cald înfrângerea echipei sale din deplasarea de la Bacău, scor 0-3. Tehnicianul lăsa să se înțeleagă că va pleca de la echipă, pentru că e nevoie de o schimbare. Cu toate acestea, lăsa o portiță de a rămâne în cazul în care i-ar fi fost aduși jucători de valoare, așadar întăriri.

„Soluția ar fi să vină alți jucători, sau să plec eu. Alte soluții nu sunt. E o înfrângere dureroasă (n.r. 0-3 la Bacău), e greu să mai vorbim”, a