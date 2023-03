Rata inflației a crescut la 15.5% în februarie. Nou val de scumpiri în România

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), rata inflației a crescut ușor, în timp ce indicele prețurilor de consum e de 100.98%. Rata inflației de la începutul anului 2023 (februarie 2023 comparat cu decembrie 2022) e de 1.3%.

Rata inflației e în creștere în România

Rata anuală a inflației în februarie 2023 comparativ cu februarie 2022 e de 15.5%. ”Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2022 – februarie 2023) faţă de precedentele 12 luni (martie 2021 – februarie 2022) este 14,9%”, mai transmite INS, potrivit

ADVERTISEMENT

de consum în februarie 2023, comparat cu ianuarie 2023 e 100.98%, în timp ce rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2023 comparativ cu luna februarie 2022 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 13,4%.

Totodată, rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2022 – februarie 2023) raportat la ultimele 12 luni, determinată pe bază de IAPC, e de 13%. ”Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2022 – februarie 2023) faţă de precedentele 12 luni (martie 2021 – februarie 2022) determinată pe baza IAPC este 13%”, mai transmit specialiștii.

ADVERTISEMENT

față de februarie 2022, iar acum scumpirile riscă să devină și mai agresive. Scumpirile la legume și fructe sunt cele mai evidente, mai ales că vin sărbătorile pascale, când producătorii sunt de așteptat să scumpească multe alimente.

În topul scumpirilor se numără zahărul, cu 63.56%, urmat de margarină cu 34.89%. Cartofii sunt și ei mai scumpi cu 34.82%, o creștere de 4.61% față de ianuarie 2023. Sursa citată mai transmite că mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 12.73% în această lună. Gazul e deja mai scump cu 41.94%, în timp ce energia electrică e mai scumpă cu 33.14%, față de februarie 2022.

ADVERTISEMENT

Nu au scăpat de scumpiri nici serviciile, o creștere de 10.38%. Serviciul de ”apă, canal, salubritate” s-a scumpit cu 24.15%, cea mai mare creștere de pe listă. E vorba de o creștere februarie 2023 față de februarie 2022 și o creștere de 1.13% față de ianuarie 2023.

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu nu avea vești prea bune pentru români în ianuarie 2023, când vorbea despre inflație. Deși multă lume așteaptă ziua când inflația va fi sub 10%, Mugur Isărescu se ferește să fie optimist și încearcă să-i pregătească pe oameni de ce e mai rău.

ADVERTISEMENT

”Că în România este inflaţie, ne batem cu ea, trebuie să asigurăm şi stabilitatea financiară şi progresele în ceea ce priveşte inflaţia se vor face treptat, că este un alt tip de inflaţie. Este cum se spunea pe vremea mea cost – push inflation, is not exactly demand pull, mainly cost push. Terminologia actuală a evoluat. Se vorbeşte de inflaţie pe partea ofertei”, a transmis guvernatorul BNR.