Ratare la indigo! Coșmarul lui Nicolae Stanciu s-a repetat la zece ani după ce a stricat un meci al echipei naționale

Fotbalistul român a irosit o lovitură de la 11 metri, care ar fi putut aduce trei puncte pentru echipa sa, din deplasarea de pe terenul celor de la AC Milan
Catalin Oprea
09.01.2026 | 08:39
Acum zece ani, Nicolae Stanciu a șutat peste poartă în meciul România - Muntenegru 1-1 FORO sportpictures
Stanciu a ratat un penalty extrem de important pentru Genoa, care a pierdut șansa de a pleca cu toate cele trei puncte de Milano. AC Milan – Genoa s-a terminat 1-1 și a generat un val de reacții negative la adresa fotbalistului român, care avea oricum o poziție firavă la echipă.

Nicolae Stanciu a ratat la fel și în 2016

Internaționalul român a fost trimis de Daniele De Rossi pe teren în minutul 83. Stanciu nu mai jucase în Serie A de pe 29 septembrie 2025 și în total are doar patru prezențe în campionatul italian.

El a ratat penalty-ul în minutul 90+8, fiind ulterior pus la zid de mass-media și de fanii echipei genoveze, care au explodat pe rețelele sociale.

Pentru fotbalistul cu peste 80 de selecții la echipa națională nu este prima “ispravă” de acest gen. În urmă cu zece ani, pe 4 septembrie 2016, Stanciu a ratat de la punctul cu var, în meciul cu Muntenegru, din preliminariile CM 2018. Execuție la indigo, adică șut peste poartă.

Era primul joc al României din acea campanie de calificare, disputat pe Cluj Arena. Meciul s-a terminat la egalitate, scor 1-1, dar în prelungirile partidei, tricolorii au avut șansa victoriei.

Penaltyul irosit acum zece ani l-a urmărit mult timp

Stanciu și-a asumat responsibilitatea, în minutul 90 plus 7, însă a șutat peste poartă, iar șansele de calificare ale României au fost compromise din start. Ulterior, actualul fotbalist de la Genoa a recunoscut că irosirea acelui penalty l-a urmărit destul de mult timp.

„Sunt momente când mă mai gândesc la penalty-ul ratat. Eram al doilea sau al treilea pe listă, mi-am asumat responsabilitatea, dar s-a întâmplat să ratez. Asta nu înseamnă că nu voi mai executa penalty-uri dacă se va apela la mine.

Am fost foarte supărat după meci. Cred însă că sunt destul de puternic să trec peste astfel de momente. Nu am probleme să execut din nou. Dacă voi mai fi într-o situație de genul, îmi voi asuma responsabilitatea din nou.

Astfel de momente te întăresc. Având în vedere că am ratat în ultimul minut, au fost multe critici la adresa mea, mesaje negative pe rețelele de socializare, dar nu m-au afectat, ci dimpotrivă, m-au întărit. După acel moment, la Anderlecht, am executat o lovitură de la 11 metri și am marcat. Nu am încetat sau nu o să încetez să îmi asum responsabilitatea„, a declarat Stanciu, la FRF TV, în 2018.

Daum i-a luat apărarea la națională

Selecționerul din acea vreme, neamțul Christoph Daum, a dezvăluit cum s-a ajuns ca Stanciu, care avea 23 de ani atunci, să bată penaltyul pentru România.

„Cel care trebuia să execute era Bogdan Stancu, dar cum a fost înlocuit de Keșeru, urma Săpunaru, iar acesta nu se simțea foarte bine, având o mică accidentare. De aceea, Nicu a luat mingea. Nu avem nicio garanție că altcineva ar fi marcat. Se poate întâmpla. Penalty-urile se mai ratează”, a declarat regretatul Daum.

De-a lungul carierei sale, Stanciu a ratat de 11 ori de la punctul cu var. După pățania de la meciul cu Muntenegru, el a mai ratat și contra naționalei Liechetenstein, dar și contra Kosovo. Ulterior, principalul executant al loviturilor de la 11 metri, la echipa națională, a devenit Răzvan Marin.

