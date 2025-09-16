Sport

Ratare monumentală în PSV – Royale Union SG din Champions League. Coechipierul lui Dennis Man s-a făcut de râs: „Au, au, au! Cum de nu ai reușit să înscrii?”. Video

Dennis Man, martor la o ratare cât casa. Ce s-a întâmplat cu unul dintre colegii săi în meciul PSV - Royale Union St. Gilloise.
Mihai Dragomir
16.09.2025 | 21:27
Monumental! Ocazie uriașă ratată de PSV în Champions League. Sursa Foto: X.

Prima etapă din Champions League i-a adus lui PSV un meci pe teren propriu cu Royale Union St. Gilloise. Gazdele s-au lovit de o formație adversă extrem de ofensivă, care a condus încă din prima repriză cu 2-0. Dennis Man a privit de pe banca de rezerve o ratare uriașă a unuia dintre colegii săi.

Dennis Man a văzut cu ochii lui. Ratare monumentală în PSV – Royale Union St. Gilloise

Lăsat pe banca de rezerve la primul meci al formației sale în Champions League, Dennis Man a privit cum echipa sa a încasat două goluri în prima repriză. Olandezii au avut o șansă uriașă să revină în joc în repriza secundă.

Mai exact, în minutul 55, Ismael Saibari, cel care a mai fost autorul a două mari ocazii în minutele 22 și 6, a preluat o centrare în careu și a găsit, pentru un scurt moment, un culoar ideal.

Fotbalistul a șutat, însă lovitura a fost imprecisă, iar mingea s-a dus pe lângă bara stângă. Fanii și-au pus mâinile în cap, la fel ca Pepi, colegul său din atac, care a fost chiar lângă Saibari. Vezi video aici.

Olandezii, disperați de ratarea colosală. „Au, au, au! Cum de nu ai reușit să înscrii?”

Ratarea monumentală a stârnit o reacție instantă. Olandezii au comentat pe seama ocaziei uriașe pe care PSV a ratat-o și prin care putea reduce din diferența de pe tabelă în meciul contra belgienilor.

„Au, au, au! Cum de nu ai reușit să înscrii? Dest îi trimite lui Til, care centrează spre bara a doua, iar Saibari este gata să înfrunte poarta goală. Dar mijlocașul nu reușește să înscrie, șutul său trecând peste poartă.

Norocul lui PSV nu a fost de partea ei în acest meci. A doua mare șansă a lui Saibari nu a dus la gol”, au reacționat cei de la nos.nl. Dennis Man a intrat pe teren în minutul 80, iar belgienii au înscris imediat golul de 3-0. Dezastru pentru PSV la debutul în noul sezon al Ligii Campionilor.

