Sport

Ratare uriașă pentru Lamine Yamal în El Clasico! S-a făcut de râs dintr-o poziție foarte bună

Bogdan Mariș
25.10.2026 | 23:11
Ratare uriasa pentru Lamine Yamal in El Clasico Sa facut de ras dintro pozitie foarte buna
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Lamine Yamal (19 ani) a ratat o ocazie uriașă în partida Barcelona - Real Madrid. FOTO: Hepta / captură Digi Sport
Lamine Yamal a avut o ocazie uriașă de a egala situația pe tabelă spre finalul primei reprize din El Clasico, însă a ratat dintr-o poziție excelentă.
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Barcelona pornea cu prima șansă în derby-ul de pe Camp Nou contra lui Real Madrid, însă „galacticii” au intrat în avantaj la pauză, scor 1-0, după golul norocos înscris de Kylian Mbappe. Catalanii puteau să egaleze spre finalul reprizei, însă Lamine Yamal (19 ani) a ratat incredibil dintr-o poziție excelentă.

Lamine Yamal, ratare uriașă în El Clasico

Prima repriză a derby-ului de pe Camp Nou a fost echilibrată, însă ocaziile mai mari au aparținut Realului. Echipa lui Jose Mourinho a reușit să deschidă scorul în minutul 41, prin Kylian Mbappe, care a beneficiat de o doză uriașă de noroc. Gerard Martin a încercat să respingă balonul, însă mingea l-a lovit în genunchi pe fotbalistul Realului și a intrat în poarta apărată de Joan Garcia.

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Trei minute mai târziu, catalanii au beneficiat la rândul lor de o deviere norocoasă în careul advers, mingea sărind la Lamine Yamal, însă „decarul” a ratat complet execuția și a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție excelentă. Înainte de finalul reprizei, oaspeții au mai avut o mare ocazie, prin Yan Diomande, al cărui șut a trecut puțin pe lângă poartă.

Ce realizări are Lamine Yamal în El Clasico

Meciul de duminică este al zecelea în care Lamine Yamal evoluează contra lui Real Madrid. Șase dintre ele au fost în La Liga, trei în Supercupa Spaniei și unul în Copa del Rey. Înainte de acest joc, bilanțul său era unul pozitiv, 5 victorii și 4 eșecuri. Yamal a reușit să marcheze 3 goluri și să ofere 2 pase decisive contra lui Real Madrid, toate cele 5 realizări fiind în sezonul 2024-2025.

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În actuala stagiune din La Liga, „decarul” Barcelonei are 8 goluri, fiind pe locul 3 în clasamentul celor mai buni marcatori, după coechipierul său, Raphinha, cu 12 reușite, și Kylian Mbappe, cu 10. Yamal, care a cucerit în acest an titlul în La Liga, dar și Cupa Mondială alături de naționala Spaniei, se numără printre principalii favoriți pentru Balonul de Aur. Ceremonia în care se va acorda premiul va avea loc luni, la Londra.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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