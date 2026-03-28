Sport

Ratarea anului în fotbal: golgheterul din Champions League nu a putut înscrie cu poarta goală. Video

Starul din Champions League a fost implicat într-un moment cum rar vezi pe stadioanele de fotbal, mai ales la nivel profesionist, iar reacția colegului său a spus totul.
Mihai Alecu
28.03.2026 | 15:30
Ratarea anului in fotbal golgheterul din Champions League nu a putut inscrie cu poarta goala Video
Ratare uriașă în amicalul dintre Croația și Columbia. Foto: Fanatik
Duelul amical dintre Columbia și Croația, desfășurat în Statele Unite ale Americii, a adus o fază incredibilă la poarta trupei pentru care a evoluat și Luka Modric. Sud-americanii au fost foarte aproape de a marca, însă ce a ieșit, într-un final, a fost de-a dreptul de necrezut.

Luis Diaz, martorul unei ratări incredibile în meciul dintre Columbia și Croația

În minutul 29 al partidei dintre Columbia și Croația, o fază ce părea a fi una simplă și finalizată cu gol de către trupa sud-americană, s-a încheiat cu o ratare ce a făcut înconjurul lumii. Luis Diaz a păcălit jocul la ofsaid al formației europene și a reușit să preia bine, rămânând singur cu portarul advers, însă nu a dorit să șuteze și a căutat să fie altruist, mai ales că avea un coechipier foarte bine plasat ce avea șanse și mai bune de a marca.

Fotbalistul de la Bayern Munchen a pasat pe jos, pentru atacantul Luis Suarez, de la Sporting Lisabona, iar acesta avea o simplă formalitate de îndeplinit, să împingă balonul în poartă. Totuși acest lucru nu s-a întâmplat și în final am avut parte de o ratare uriașă, poate cea mai mare din acest an. Jucătorul trupei portugheze nu a reușit să se coordoneze și a dat pe lângă minge, iar Luis Diaz a avut o reacție ce spune totul. Acesta și-a pus mâinile în cap și părea că nu-i vine să creadă ce a văzut.

  • Luis Suarez este unul dintre cei mai buni marcatori din Europa în acest sezon. El a înscris pentru Sporting, în campionat, de 24 de ori, plus de alte 5 ori în Champions League.

Croația a reușit să o învingă pe Columbia în amical

Duelul amical dintre Columbia și Croația a adunat jucători de la cele mai mari cluburi europene, iar nivelul celor două echipe calificate la Cupa Mondială a fost unul ridicat. Scorul a fost deschis repede de către sud-americani, care au înscris în minutul 2 prin Jhon Arias, fotbalistul ce până de curând a fost legitimat în Premier League, la Wolverhampton Wanderers.

Egalarea a venit însă imediat din partea lui Luka Vuskovic, fundașul central de la Hamburg, împrumutat acolo de Tottenham. Golul care a decis scorul final al confruntării a fost marcat de un atacant din Bundesliga, Igor Matanovic, cel care evoluează pentru Freiburg. Ambele formații vor mai avea de jucat câte un amical în această pauză internațională. Columbia se va duela cu Franța, în timp ce Croația va juca cu Brazilia.

