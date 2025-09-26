Sport

Ratarea campionatului în Hermannstadt – FC Argeș! Nu a putut da gol cu poarta goală din doar 2 metri

Meciul Hermannstadt - FC Argeș a oferit ratarea campionatului! Brazilianul sibienilor nu a reușit să înscrie cu poarta goală din doar 2 metri
Ciprian Păvăleanu
26.09.2025 | 19:02
Ratarea campionatului in Hermannstadt FC Arges Nu a putut da gol cu poarta goala din doar 2 metri
ULTIMA ORĂ
Jair, mijlocașul brazilian din echipa lui Marius Măldărășanu, a ratat o ocazie incredibilă. Foto: Colaj FANATIK / captură DigiSport

FC Hermannstadt – FC Argeș este partida de deschidere a etapei cu numărul 11 în SuperLiga României. În minutul 36, sibienii au ratat o ocazie uluitoare prin Jair, mijlocașul brazilian ce a mai jucat în România pentru Petrolul Ploiești.

ADVERTISEMENT

Jair, premiul pentru ratarea campionatului! Cum a putut fotbalistul brazilian să lovească mingea din doar 2 metri de poarta goală

Prima repriză dintre FC Hermannstadt și FC Argeș a fost una deschisă, însă fără gol. Deși tabela arăta 0-0 după 45 de minute, sibienii au irosit o ocazie colosală de a deschide scorul.

În minutul 36, „Racheta” Nana Antwi a demonstrat încă o dată forma bună în care se află și a avut o incursiune superbă în partea dreaptă, pe care a finalizat-o cu o pasă perfectă în fața porții, acolo unde se afla Jair.

ADVERTISEMENT

Mingea depășise toți apărătorii, iar portarul Lazar era învins clar. Brazilianul a primit mingea „pe tavă” la doar 2 metri de poartă, cu portarul rămas încremenit la prima bară, însă el a reușit contraperformanța de a rata. Execuția lui Jair a ajuns în brațele portarului piteștenilor, după ce mijlocașul a trimis paralel cu poarta, irosind astfel un gol ca și marcat. VEZI FAZA AICI.

 Știre în curs de actualizare…

Semnalul de alarmă tras de Şumudică înainte de Universitatea Craiova – Dinamo: “Să...
Fanatik
Semnalul de alarmă tras de Şumudică înainte de Universitatea Craiova – Dinamo: “Să nu fie cu gândul acolo!”
Antrenorul care a rămas impresionat de forța Universității Craiova: „Pot alinia oricând două...
Fanatik
Antrenorul care a rămas impresionat de forța Universității Craiova: „Pot alinia oricând două echipe peste FCSB și CFR Cluj”. Exclusiv
Cristi Chivu „a explodat” în timpul antrenamentului: „Duceți-vă la AC Milan dacă nu...
Fanatik
Cristi Chivu „a explodat” în timpul antrenamentului: „Duceți-vă la AC Milan dacă nu vă convine!”. De la ce a pornit totul. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Surpriză! Prunea a spus cine ar trebui să fie portarul titular al României:...
iamsport.ro
Surpriză! Prunea a spus cine ar trebui să fie portarul titular al României: 'Nu Târnovanu! Îți zic eu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!