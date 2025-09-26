Ratarea campionatului în Hermannstadt – FC Argeș! Nu a putut da gol cu poarta goală din doar 2 metri

În minutul 36, sibienii au ratat o ocazie uluitoare prin Jair,

ADVERTISEMENT

Jair, premiul pentru ratarea campionatului! Cum a putut fotbalistul brazilian să lovească mingea din doar 2 metri de poarta goală

Prima repriză dintre FC Hermannstadt și FC Argeș a fost una deschisă, însă fără gol. Deși tabela arăta 0-0 după 45 de minute, sibienii au irosit o ocazie colosală de a deschide scorul.

În minutul 36, „Racheta” Nana Antwi a demonstrat încă o dată forma bună în care se află și a avut o incursiune superbă în partea dreaptă, pe care a finalizat-o cu o pasă perfectă în fața porții, acolo unde se afla Jair.

ADVERTISEMENT

Mingea depășise toți apărătorii, iar portarul Lazar era învins clar. Brazilianul a primit mingea „pe tavă” la doar 2 metri de poartă, cu portarul rămas încremenit la prima bară, însă el a reușit contraperformanța de a rata. Execuția lui Jair a ajuns în brațele portarului piteștenilor, după ce mijlocașul a trimis paralel cu poarta, irosind astfel un gol ca și marcat.

Știre în curs de actualizare…