Ratarea sezonului în Dinamo – UTA 2-2. Moldoveanu putea face 3-1, dar nu a dat gol din trei metri, cu poarta goală. Video

În minutul 76 al partidei, când Dinamo conducea cu 2-1 și încerca să marcheze golul care i-ar fi putut aduce lui Mircea Rednic o victorie la debutul celui de-al cincilea mandat, Deian Sorescu și Robert Moldoveanu au scăpat singuri cu Florin Iacob.

Șutul căpitanului a trecut milimetric pe lângă portarul UTA-ei și l-a pus pe tânărul atacant într-o poziție ideală, dar în loc să majoreze avantajul îndeplinit, practic, o simplă formalitate, acesta și-a calculat greșit pașii.

Cum asemenea ocazii se răzbună, arădenii au dat lovitura pe final, după o eroare a lui Steliano Filip, iar „câinii” au scăpat printre degete un succes ce părea să le fie la îndemână. Se pot consola, însă, cu după nu mai puțin de șapte eșecuri consecutive.

ADVERTISEMENT

Ratarea anului în Liga 1. Moldoveanu nu a reușit să marcheze cu poarta goală. Dănciulescu, consternat

Imediat după meci, Ionel Dănciulescu a făcut o radiografie extrem de dură a echipei sale de suflet. Surprinzător sau nu, cel mai șifonat a ieșit Robert Moldoveanu, nimeni altul decât omul care putea închide tabela la 3-1 dacă își făcea bine pașii.

„Nu există nicio scuză la această ratare! De ce să judeci atât de complicat o fază atât de simplă? Cum să te domine UTA, care a jucat în 10 oameni?

ADVERTISEMENT

UTA a riscat foarte mult, la un moment dat se apăra cu un singur fundaș central. Nu-mi vine să cred cum s-a desfășurat meciul.

Niciodată nu aveai voie să nu câștigi cele 3 puncte. Pentru mine este ca un meci pierdut. La ratarea lui Moldoveanu (VIDEO) nu am cum să găsesc scuze! La 3-1 se închidea jocul”, a comentat fostul mare jucător al lui Dinamo, la .

ADVERTISEMENT

Torje: „Azi nu era planificat să joc. Toată lumea s-a sacrificat”

Chiar dacă nu s-a sfiit să-și „urecheze” la rândul său coechipierul pentru modul în care a gestionat o fază aparent banală ce le-ar fi putut aduce alb-roșilor primul succes după o serie de șapte înfrângeri, Gabriel Torje a dat asigurări că situația se va îmbunătăți cât de curând, .

„Ăsta este fotbalul, ocaziile se răzbună. Omul în minus nu este niciodată o scuză, nu au jucat cu cinci oameni în minus. Echipa s-a sacrificat foarte mult azi, toată lumea a alergat în atac și în apărare.

ADVERTISEMENT

Nu cred că mai vorbeam acum de condiția fizică, dacă Steliano Filip degaja direct în aut și nu exista acel ricoșeu nefericit. Sau dacă Robert Moldoveanu marca, sau dacă eu nu ratam, sau dacă bara lui Amzar intra în poartă…

Trebuie să vedem partea pozitivă, după multe rezultate negative a venit acest punct cu o echipă puternică. Am câștigat un punct, trebuie să mergem pe drumul acesta. Când nu voi fi bine din punct de vedere fizic, nu voi juca. Azi nu era planificat să joc, dar accidentarea lui Matei a făcut să intru titular.

ADVERTISEMENT

La acel cartonaș roșu nu am fost lovit foarte tare, dar am fost lovit cu cotul. Arbitrul ia decizia într-o fracțiune de secundă, cred că nu s-ar fi supărat nimeni dacă ar fi fost acordat cartonașul galben, la fel cum nimeni nu are nimic de comentat acum”, a spus micuțul mijlocaș dinamovist.