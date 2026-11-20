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O fază incredibilă a avut loc în partida dintre FC Botoșani și FC Voluntari. Chică-Roșă a irosit o ocazie uriașă de a înscrie, iar adversarii au profitat imediat și au marcat la capătul unui contraatac fulgerător.

Ratarea sezonului s-a petrecut în FC Botoșani – FC Voluntari

Moment uluitor în În minutul 27, la scorul de 1-0 pentru moldoveni, Remus Guțea a driblat portarul și apoi l-a lăsat cu poarta goală pe Adi Chică-Roșă, care a La faza imediat următoare, Dumiter a marcat și a făcut 2-0 pentru FC Botoșani. – vezi

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Cum a reușit Chică-Roșă să rateze singur cu portarul

Totul s-a petrecut într-un interval de numai 35 de secunde! După ce Remus Guțea a reușit o acțiune individuală spectaculoasă și a scos din joc portarul advers, Chică-Roșă a avut șansa de a restabili egalitatea, însă a ratat inexplicabil dintr-o poziție ideală.

Ocazia irosită de atacantul ilfovenilor s-a dovedit extrem de costisitoare. FC Botoșani a declanșat imediat contraatacul, iar Andrei Dumiter a trimis mingea în plasă, ducând scorul la 2-0 în minutul 28.

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Astfel, în loc să sărbătorească golul egalizator, fotbaliștii de la FC Voluntari s-au văzut nevoiți să repună mingea de la centrul terenului, după o succesiune de evenimente greu de imaginat. Pentru formația pregătită de Marius Croitoru, partida începuse excelent. Sebastian Mailat deschisese scorul încă din minutul 3, înainte ca Dumiter să dubleze avantajul gazdelor. În minutul 53, Mitrov a înscris și el, ducând scorul la 3-0.