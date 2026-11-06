Sport

Ratarea sezonului în SuperLiga la UTA – Petrolul! A dat în bară cu poarta goală. Video

Traian Terzian
06.11.2026 | 18:34
Ratarea sezonului in SuperLiga la UTA Petrolul A dat in bara cu poarta goala Video
ULTIMA ORĂ
Ratare uluitoare în UTA - Petrolul. Sursă foto: colaj Fanatik
Așa ceva rar se vede pe stadioanele de fotbal. Ratarea anului vine de la meciul UTA - Petrolul și i-a aparținut lui Omar El Sawy.
ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 15 din SuperLiga s-a deschis cu partida dintre UTA și Petrolul. Prima repriză a duelul de la Arad a fost una cu ritm și ocazii la ambele porți, însă ratarea lui Omar El Sawy (22 de ani) va intra în analele fotbalului.

Ratare incredibilă la UTA – Petrolul

Fazele de poartă s-au succedat cu mare repeziciune în întâlnirea dintre UTA și Petrolul, dar jucătorilor ambelor echipe le-a lipsit precizia la finalizare. Cea mai mare ocazie a venit pe finalul primei reprize.

ADVERTISEMENT

În minutul 39, Hakim Abdallah l-a pus în cursă pe partea stângă pe Din Alomerovic, iar nord-macedoneanul a centrat excelent în fața porții. Lukas Zima nu a reușit să ajungă la balon, iar El Sawy, venit din spate și rămas singur cu poarta goală, a avut o reluare defectuoasă și a trimis din 2 metri în bară.

Mingea s-a întors în careu, iar atacantul arădenilor Marius Coman a preluat și a șutat din 6 metri, dar fundașul Breston Malula a avut o intervenție salutară și a scos balonul din fața porții goale. Este adevărat că dacă UTA ar fi marcat, golul ar fi avut șanse mari să fie anulat la VAR, deoarece El Sawy, jucător adus sub formă de împrumut de la Rapid, părea în poziție de ofsaid în momentul centrării lui Alomerovic. Vezi faza aici

ADVERTISEMENT
Un hoț român a adormit în casa pe care a jefuit-o. S-a trezit...
Digi24.ro
Un hoț român a adormit în casa pe care a jefuit-o. S-a trezit cu cătușele puse la mâini de către carabinieri

Jucătorii arădeni, gest impresionant

Înainte de startul meciului de la Arad, care deschide etapa a 15-a din SuperLiga, elevii lui Adrian Mihalcea au fost protagoniștii unui moment impresionant. Ei au ieșit de la cabine cu flori în mână și după salutul tradițional cu jucători de la Petrolul le-au împărțit reprezentatelor sexului frumos prezente în tribunele stadionului ”Francisc Neuman”. Unii dintre fotbaliști au ales să ofere florile copiilor care i-au însoțit la ieșirea pe gazon.

ADVERTISEMENT
E oficial! Răsturnare de situație la Portugalia, după retragerea lui Cristiano Ronaldo
Digisport.ro
E oficial! Răsturnare de situație la Portugalia, după retragerea lui Cristiano Ronaldo

Galeria gazdelor i-au scandat în mai multe rânduri numele lui Adrian Mihalcea, arătându-și astfel susținerea pentru antrenor în disputa pe care o are cu conducerea clubului. Din informațiile obținute de FANATIK, tehnicianul a amenințat cu plecarea fiind nemulțumit de problemele financiare care au făcut ca echipa să parcurgă un drum lung și obositor cu autocarul la Mioveni, pentru meciul cu FC Argeș din etapa a 13-a a SuperLigii.

ADVERTISEMENT
Un cubanez aduce României singura medalie la Mondialele de haltere din China! La...
Fanatik
Un cubanez aduce României singura medalie la Mondialele de haltere din China! La un pas de recordul mondial
FC Argeș – Dinamo, LIVE în SuperLiga, etapa 15. Am aflat echipa de...
Fanatik
FC Argeș – Dinamo, LIVE în SuperLiga, etapa 15. Am aflat echipa de start a lui Dinamo
Cicâldău, în locul lui Ianis Hagi titular la națională? Adi Mutu nu are...
Fanatik
Cicâldău, în locul lui Ianis Hagi titular la națională? Adi Mutu nu are dubii: „E cel mai în formă!”
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Felgueiras a recunoscut interesul pentru fotbalistul transferat de FCSB în vară: 'Jucător de...
iamsport.ro
Felgueiras a recunoscut interesul pentru fotbalistul transferat de FCSB în vară: 'Jucător de valoare'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!