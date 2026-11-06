Ratarea sezonului în SuperLiga la UTA – Petrolul! A dat în bară cu poarta goală. Video

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Etapa cu numărul 15 din SuperLiga s-a deschis cu partida dintre UTA și Petrolul. Prima repriză a duelul de la Arad a fost una cu ritm și ocazii la ambele porți, însă ratarea lui Omar El Sawy (22 de ani) va intra în analele fotbalului.

Ratare incredibilă la UTA – Petrolul

Fazele de poartă s-au succedat cu mare repeziciune în , dar jucătorilor ambelor echipe le-a lipsit precizia la finalizare. Cea mai mare ocazie a venit pe finalul primei reprize.

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În minutul 39, Hakim Abdallah l-a pus în cursă pe partea stângă pe Din Alomerovic, iar nord-macedoneanul a centrat excelent în fața porții. Lukas Zima nu a reușit să ajungă la balon, iar El Sawy, venit din spate și rămas singur cu poarta goală, a avut o reluare defectuoasă și a trimis din 2 metri în bară.

Mingea s-a întors în careu, iar atacantul arădenilor Marius Coman a preluat și a șutat din 6 metri, dar fundașul Breston Malula a avut o intervenție salutară și a scos balonul din fața porții goale. Este adevărat că dacă UTA ar fi marcat, golul ar fi avut șanse mari să fie anulat la VAR, deoarece El Sawy, , părea în poziție de ofsaid în momentul centrării lui Alomerovic.

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Jucătorii arădeni, gest impresionant

Înainte de startul meciului de la Arad, care deschide etapa a 15-a din SuperLiga, elevii lui Adrian Mihalcea au fost protagoniștii unui . Ei au ieșit de la cabine cu flori în mână și după salutul tradițional cu jucători de la Petrolul le-au împărțit reprezentatelor sexului frumos prezente în tribunele stadionului ”Francisc Neuman”. Unii dintre fotbaliști au ales să ofere florile copiilor care i-au însoțit la ieșirea pe gazon.

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Galeria gazdelor i-au scandat în mai multe rânduri numele lui Adrian Mihalcea, arătându-și astfel susținerea pentru antrenor în disputa pe care o are cu conducerea clubului. Din informațiile obținute de FANATIK, fiind nemulțumit de problemele financiare care au făcut ca echipa să parcurgă un drum lung și obositor cu autocarul la Mioveni, pentru meciul cu FC Argeș din etapa a 13-a a SuperLigii.