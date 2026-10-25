Ratează Barcelona – Real Madrid! Veste cruntă pentru Jose Mourinho chiar în ziua meciului

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. Partida poate relansa lupta în vârful ierarhiei spaniole. Totuși, o veste cruntă l-a lovit pe Jose Mourinho în ziua meciului.

Jose Mourinho pierde un titular chiar înainte de ”El Clasico”

Real Madrid suferă o pierdere de ultim moment, înaintea celui mai așteptat meci din campionatul iberic. Jose Mourinho nu se va putea baza pe serviciile portarului Thibault Courtois. Belgianul suferă de o gripă puternică și nu va fi disponibil pentru meciul contra Barcelonei, anunță jurnaliștii spanioli de la .

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Astfel, buturile lui Real Madrid vor fi apărate, cel mai probabil, de ucraineanul Andryi Lunin. Portarul din Krasnohrad nu a evoluat în niciun meci în acest sezon, fiind mereu rezerva belgianului. Ultima partidă disputată de Andryi Lunin a fost pe data de 3 mai 2026. Atunci, Real Madrid s-a impus împotriva lui Espanyol, 2-0. Ucraineanul va avea un debut dificil în acest sezon. .

Pe lângă Thibault Courtois, Real Madrid mai are 3 jucători indisponibili. Jose Mourinho nu se poate baza pe serviciile lui Rodrygo, Ferland Mendy și Raul Asencio. Conform , aceasta ar putea fi prima garnitură a ”galacticilor” în ”El Clasico”:

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Real Madrid (4-2-3-1): Lunin – Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella – Tchouaméni, Camavinga – Güler, Bellingham, Diomande – Mbappé.

Statistici interesante din ”El Clasico”

Clasicul din fotbalul spaniol ajunge la episodul cu numărul 265. Până în prezent, statisticile din duelurile directe au fost echilibrate. Barcelona a obținut 105 victorii, în timp ce Real Madrid și-a adjudecat 107 victorii în ”El Clasico”. 51 dintre duelurile directe s-au încheiat la egalitate. Totuși, pe lângă bilanțul general, povestea rivalității celor două formații a strâns mai multe cifre demne de menționat:

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