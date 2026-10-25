Sport

Ratează Barcelona – Real Madrid! Veste cruntă pentru Jose Mourinho chiar în ziua meciului

Gabriel Neagu
25.10.2026 | 12:37
Rateaza Barcelona Real Madrid Veste crunta pentru Jose Mourinho chiar in ziua meciului
ULTIMA ORĂ
Jose Mourinho a pierdut un titular inainte de Barcelona - Real Madrid. sursa foto: hepta
Real Madrid a pierdut un titular chiar în ziua meciului cu Barcelona. Jose Mourinho este obligat să găsească soluții pentru a umple golul în ”El Clasico”.
ADVERTISEMENT

Barcelona și Real Madrid se vor întâlni în această seară, la ora 22:00, pe Camp Nou, în etapa 10 din La Liga. Partida poate relansa lupta în vârful ierarhiei spaniole. Totuși, o veste cruntă l-a lovit pe Jose Mourinho în ziua meciului.

Jose Mourinho pierde un titular chiar înainte de ”El Clasico”

Real Madrid suferă o pierdere de ultim moment, înaintea celui mai așteptat meci din campionatul iberic. Jose Mourinho nu se va putea baza pe serviciile portarului Thibault Courtois. Belgianul suferă de o gripă puternică și nu va fi disponibil pentru meciul contra Barcelonei, anunță jurnaliștii spanioli de la Sport.

ADVERTISEMENT

Astfel, buturile lui Real Madrid vor fi apărate, cel mai probabil, de ucraineanul Andryi Lunin. Portarul din Krasnohrad nu a evoluat în niciun meci în acest sezon, fiind mereu rezerva belgianului. Ultima partidă disputată de Andryi Lunin a fost pe data de 3 mai 2026. Atunci, Real Madrid s-a impus împotriva lui Espanyol, 2-0. Ucraineanul va avea un debut dificil în acest sezon. Barcelona a marcat 39 de goluri în cele 9 partide disputate în La Liga.

Pe lângă Thibault Courtois, Real Madrid mai are 3 jucători indisponibili. Jose Mourinho nu se poate baza pe serviciile lui Rodrygo, Ferland Mendy și Raul Asencio. Conform presei iberice, aceasta ar putea fi prima garnitură a ”galacticilor” în ”El Clasico”:

ADVERTISEMENT
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi...
Digi24.ro
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
  • Real Madrid (4-2-3-1): Lunin – Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella – Tchouaméni, Camavinga – Güler, Bellingham, Diomande – Mbappé.

Statistici interesante din ”El Clasico”

Clasicul din fotbalul spaniol ajunge la episodul cu numărul 265. Până în prezent, statisticile din duelurile directe au fost echilibrate. Barcelona a obținut 105 victorii, în timp ce Real Madrid și-a adjudecat 107 victorii în ”El Clasico”. 51 dintre duelurile directe s-au încheiat la egalitate. Totuși, pe lângă bilanțul general, povestea rivalității celor două formații a strâns mai multe cifre demne de menționat:

ADVERTISEMENT
Neverosimil: Neymar a văzut
Digisport.ro
Neverosimil: Neymar a văzut "negru" după eliminare și a sărit la bătaie! Imaginile fac înconjurul lumii
  • 11-1 este cea mai mare victorie obținută de Real Madrid contra marii rivale (19 iunie 1943)
  • 7-2 este cel mai categoric succes al catalanilor în ”El Clasico” (24 septembrie 1950)
  • 7 victorii consecutive a reușit Real Madrid, fiind cea mai lungă serie din istoria derby-ului (22 aprilie 1962 – 28 februarie 1965)
  • 21 de dueluri directe consecutive s-au terminat fără rezultat de egalitate (1 martie 2020 – prezent)
  • 28 de goluri a înscris Lionel Messi în ”El Clasico”, fiind cel mai bun marcator al derby-ului
  • 2-0 în favoarea Barcelonei a fost ultimul rezultat înregistrat între cele două formații
Alertă la Rapid după 1-4 cu FCSB! Titularul nu mai vrea să prelungească
Fanatik
Alertă la Rapid după 1-4 cu FCSB! Titularul nu mai vrea să prelungească
Gică Hagi a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și Polonia. Cine...
Fanatik
Gică Hagi a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și Polonia. Cine este marea absență
Victor Angelescu, prima reacție după FCSB – Rapid 4-1: „Execrabil! Doar o echipă...
Fanatik
Victor Angelescu, prima reacție după FCSB – Rapid 4-1: „Execrabil! Doar o echipă a existat pe teren”
Tags:
Parteneri
Ofertă de 4.000.000 de euro pentru transferul mijlocașului de la FCSB! Gigi Becali...
iamsport.ro
Ofertă de 4.000.000 de euro pentru transferul mijlocașului de la FCSB! Gigi Becali nu a stat pe gânduri și a decis
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!