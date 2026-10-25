Ratează Barcelona – Real Madrid! Veste cruntă pentru Jose Mourinho chiar în ziua meciului

Barcelona și Real Madrid se vor întâlni în această seară, la ora 22:00, pe Camp Nou, în etapa 10 din La Liga. Partida poate relansa lupta în vârful ierarhiei spaniole. Totuși, o veste cruntă l-a lovit pe Jose Mourinho în ziua meciului.
Real Madrid suferă o pierdere de ultim moment, înaintea celui mai așteptat meci din campionatul iberic. Jose Mourinho nu se va putea baza pe serviciile portarului Thibault Courtois. Belgianul suferă de o gripă puternică și nu va fi disponibil pentru meciul contra Barcelonei, anunță jurnaliștii spanioli de la Sport.
Astfel, buturile lui Real Madrid vor fi apărate, cel mai probabil, de ucraineanul Andryi Lunin. Portarul din Krasnohrad nu a evoluat în niciun meci în acest sezon, fiind mereu rezerva belgianului. Ultima partidă disputată de Andryi Lunin a fost pe data de 3 mai 2026. Atunci, Real Madrid s-a impus împotriva lui Espanyol, 2-0. Ucraineanul va avea un debut dificil în acest sezon. Barcelona a marcat 39 de goluri în cele 9 partide disputate în La Liga.
Pe lângă Thibault Courtois, Real Madrid mai are 3 jucători indisponibili. Jose Mourinho nu se poate baza pe serviciile lui Rodrygo, Ferland Mendy și Raul Asencio. Conform presei iberice, aceasta ar putea fi prima garnitură a ”galacticilor” în ”El Clasico”:
Clasicul din fotbalul spaniol ajunge la episodul cu numărul 265. Până în prezent, statisticile din duelurile directe au fost echilibrate. Barcelona a obținut 105 victorii, în timp ce Real Madrid și-a adjudecat 107 victorii în ”El Clasico”. 51 dintre duelurile directe s-au încheiat la egalitate. Totuși, pe lângă bilanțul general, povestea rivalității celor două formații a strâns mai multe cifre demne de menționat: