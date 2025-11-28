Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ratează Daniel Bîrligea derby-ul Farul – FCSB? „E la medic acum!”. Ce a acuzat la pauza meciului de la Belgrad. Exclusiv

Daniel Bîrligea este în pericol să rateze meciul Farul Constanța - FCSB. Mihai Stoica a oferit detalii despre problemele medicale ale atacantului
Mihnea Ştefan
28.11.2025 | 12:52
Rateaza Daniel Birligea derbyul Farul FCSB E la medic acum Ce a acuzat la pauza meciului de la Belgrad Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Bîrligea, în pericol să rateze meciul cu Farul din cauza unei accidentări Foto: colaj Fanatik
Daniel Bîrligea a acuzat dureri la pauza meciului cu Steaua Roșie Belgrad. Atacantul de la FCSB a dorit să continue pentru a-și ajuta echipa, dar riscă să rateze meciul cu Farul Constanța.

Mihai Stoica, detalii despre problemele medicale ale lui Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea a fost integralist în înfrângerea FCSB-lui de la Belgrad, 0-1 cu Steaua Roșie. Însă, cu toate că roș-albaștrii au evoluat în superioritate numerică încă din minutul 28, atacantul nu și-a creat ocaziile necesare pentru a pune în pericol poarta sârbilor.

La pauza meciului, Mihai Stoica a anunțat că Bîrligea a acuzat că a suferit o entorsă. Numai că „vârful” a dorit să continue și în actul secund pentru a-și ajuta colegii, iar în prezent riscă să rateze meciul cu Farul Constanța, din campionat.

„Bîrligea a acuzat o entorsă și a vrut neapărat la pauză, când a fost întrebat dacă poate să continue, să joace. Doar că nu a fost 100%. După meci, l-am văzut, că șchiopăta vizibil. Acum aștept un feedback de la medicul nostru. Chiar când intram în emisiune Daniel Bîrligea se prezenta la cabinet”, a declarat Mihai Stoica, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoica a găsit vinovații după Steaua Roșie – FCSB 1-0

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB este de părere că vina nu este exclusiv a jucătorilor. Mihai Stoica a precizat că și membrii staff-ului au partea lor de vină pentru criza în care se află clubul roș-albastru.

Pentru a-și întări ideea, MM Stoica a dat chiar exemplul lui Daniel Bîrligea, care în partida de la Belgrad a ratat o șansă pe care în sezoanele trecute o fructifica fără prea mari emoții.

„Suntem pe ultimele locuri în clasamentul acesta XXL. Ne asumăm toate adjectivele care ni se atribuie pentru că le merităm. Când spun că le merităm, nu mă refer doar la fotbaliști, ci și la noi, toți cei care nu am reușit să-i capacităm să înțeleagă că sunt aceiași care au făcut performanțe excepționale în Europa, iar acum nu reușesc și au patru înfrângeri consecutive. Două nemeritate, dar două chiar pe deplin meritate. Noi acasă cu Young Boys Berna și aseară am arătat rău, dar nu am arătat nimic.

Apropo de Daniel Bîrligea, a avut o acțiune în partea stângă, a dat cu stângul la jumătate de metru peste poartă. Alea lui îi intram și de departe. Ni se întâmplă toate. Anul trecut am fost ocrotiți de șansă, dar anul ăsta parcă toate sunt împotriva noastră. Dar astea nu se întâmplă la infinit”, a mai spus Mihai Stoica.

Mihnea Ştefan
Mihnea Ştefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
