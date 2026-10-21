Sport

Ratează El Clasico? Fotbalistul Barcelonei este suspect de ruptură musculară după înfrângerea cu PSG din Champions League

Ciprian Păvăleanu
21.10.2026 | 07:20
Rateaza El Clasico Fotbalistul Barcelonei este suspect de ruptura musculara dupa infrangerea cu PSG din Champions League
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Barcelona riscă să-l piardă pe Dani Olmo pentru El Clasico! Mijlocașul este suspect de ruptură musculară. Foto: Hepta.ro
După ce a pierdut cu 2-4 în fața lui PSG, FC Barcelona a mai primit o lovitură. Unul dintre oamenii importanți ai lui Hansi Flick este suspect de ruptură și poate rata El Clasico
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PSG – FC Barcelona a fost unul dintre cele mai așteptate meciuri din faza principală a acestei ediții de UEFA Champions League. „Regina Europei” s-a impus cu 4-2, iar catalanii au pierdut un om important în timpul acestei partide. Dani Olmo, unul dintre oamenii pe care Hansi Flick se bazează la mijlocul terenului, a ieșit accidentat în minutul 27, iar primele informații dezvăluie că spaniolul ar fi suferit o ruptură musculară, ceea ce l-ar face automat indisponibil pentru meciul cu Real Madrid.

Dani Olmo, OUT pentru El Clasico? Spaniolii au făcut anunțul

Meciul dintre PSG și Barcelona a fost unul extrem de spectaculos, însă cele două formații au pierdut jucători importanți în această întâlnire. PSG i-a pierdut pe Dembele, Marquinhos și pe Kvaratskhelia în primele 60 de minute, în timp ce catalanii au fost nevoiți să-l schimbe pe Dani Olmo încă din minutul 27, când a fost înlocuit de Fermin Lopez la scorul de 0-0.

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Mijlocașul spaniol a fost văzut părăsind terenul în timp ce se ținea de zona inghinală, iar pe fața lui se putea citi îngrijorarea. Primele rapoarte sugerează că fotbalistul Barcelonei a suferit o ruptură la mușchiul adductor stâng, lucru ce l-ar scoate din calcule pentru meciul cu Real Madrid, care este următorul în calendarul Barcelonei. „Miercuri RMN-ul la care va fi supus la Barcelona va confirma definitiv diagnosticul și prognosticul. Dacă ruptura este confirmată, timpul de recuperare ar putea fi între patru și cinci săptămâni”, anunță spaniolii de la AS.com.

Meci foarte important pentru FC Barcelona! Catalanii se pot distanța la 8 puncte de principalii rivali

Deși Jose Mourinho a venit pentru a câștiga trofee cu Real Madrid, după doar 9 etape diferența din clasament între „los blancos” și FC Barcelona este deja de șase puncte. Ofensiva formației lui Hansi Flick a făcut din nou diferența în La Liga, unde Barcelona a înscris deja 39 de goluri, în comparație cu doar 23 înscrise de Real Madrid, care are al doilea cel mai bun atac din campionat. În cazul unei victorii a gazdelor pe Camp Nou, campionatul ar putea fi decis în linii mari încă din luna octombrie.

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Dacă FC Barcelona s-ar distanța la 9 puncte de Real Madrid, situația pentru elevii lui Mourinho ar deveni echivalentul unei misiuni imposibile. Cu maximum de puncte după 9 meciuri, este foarte greu de crezut că formația lui Hansi Flick va ceda foarte multe puncte în această stagiune dacă nu va fi învinsă de principalele contracandidate în meciurile directe. Până acum, catalanii nu au întâlnit nici Real Madrid, nici Atletico Madrid. Campionatul ar deveni mult mai interesant dacă Real Madrid și Atletico Madrid ar câștiga în următoarea etapă, însă, în cazul în care aceste rezultate nu se vor întâmpla, iar cele două echipe din Madrid ar pierde, campioana en-titre s-ar distanța la 8 puncte de locul al doilea, iar un nou titlu ar fi doar o formalitate.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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