Ratează Ştefan Baiaram transferul de la Universitatea Craiova după eliminarea şoc din Conference League?! “Trebuia lăsat în teren!”

Ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram după ce Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League. Ce a spus Giovanni Becali despre „perla” oltenilor.
Mihai Dragomir
19.12.2025 | 11:22
Universitatea Craiova și-a luat adio de la primăvara europeană după ce a fost eliminată dramatic în faza ligii după eșecul din deplasare cu AEK Atena. Giovanni Becali a spus totul despre Ștefan Baiaram, principalul produs de export al oltenilor, după seara neagră din Grecia.

Giovanni Becali, concluzie amară după AEK Atena – U Craiova 3-2. Ce a spus despre Ștefan Baiaram

Universitatea Craiova a fost extrem de aproape să ajungă în primăvara europeană din Conference League. Oltenii au condus cu 2-0 pe terenul lui AEK Atena, însă grecii au revenit și au întors soarta meciului la 3-2.

Ștefan Baiaram, cel care a deblocat tabela de marcaj, este principalul fotbalist al Craiovei care poate pleca pe o sumă mare de transfer. Giovanni Becali a spus totul despre clientul său în urma catastrofei din etapa 6 de Conference League.

„Gol frumos, nu a jucat rău, a coborât, a colaborat bine cu Bancu. Dacă îl lăsa până în minutul 90, lua mingea, mai centra… Pleca cu ea pe stânga, centra. Timpul nu îl pierzi stând în careu. Timpul îl pierzi cu aripile, cu vârful care mai ia mingea, care se face că e accidentat, scoate un fault, provoacă acolo la colțul unde e steagul să ia un corner.

Nu e vorba că nu o să mai sune telefoanele. El și-a făcut treaba. A deviat mingea în terenul advers în momente dificile, gol de atacant, a tras exact unde trebuia să tragă. Trebuiau lăsați până în minutul 89-90. Păcat…

Cred că schimbările au fost principalele cauze ale rezultatului. Timpurii și prea defensive… asta așteptau cei de la AEK. Păcat!”, a spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Ștefan Baiaram, la pământ după ce U Craiova a fost eliminată din Conference League

Ștefan Baiaram a fost unul dintre jucătorii care au vorbit la finalul meciului pierdut în deplasare cu AEK Atena. Tânărul fotbalist al oltenilor a fost dărâmat de deznodământul partidei: „E prima oară când nu îmi găsesc cuvintele.

E cea mai neagră seară de când m-am apucat de fotbal. Nu m-aș fi gândit vreodată. Nu mă așteptam nici să ne egaleze!”, a spus, printre altele, Ștefan Baiaram după meciul pierdut cu AEK Atena.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
