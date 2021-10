Ratează un meci al naţionalei pentru că nu este vaccinat! Colegul lui Ianis Hagi, într-o situaţie inedită

Restricţiile globale sunt din ce în ce mai dure, astfel că doar persoanele vaccinate au o libertate de mişcare în timpul pandemiei de coronavirus. Într-o situaţie asemănătoare se găseşte Fashion Sakala, colegul lui Ianis Hagi de la Glasgow Rangers.

Fashion Sakala ratează un meci al naţionalei pentru că nu este vaccinat

Beston Chambeshi l-a convocat pe Fashion Sakala la naţionala Zambiei pentru cele două meciuri din , zona Africa, însă jucătorul nu va putea fi folosit la ambele partide.

Zambia are o dublă cu Guineea Ecuatorială, în luna octombrie, însă Fashion Sakala va putea fi folosit doar la primul meci. Ţara natală a jucătorului de la se află pe lista roşie a Marii Britanii, astfel că este obligat să intre în carantină la întoarcerea în Scoţia.

Nu este singurul jucător al Zambiei care se află în această situaţie. Patson Daka, atacant al lui Leicester City şi la rândul lui nevaccinat, nu va fi folosit la meciul de duminică, însă poate intra în partida din Guineea Ecuatorială, de joi.

FIFA şi Federaţia Engleză au ajuns la un acord, dar jucătorii nu pot evolua

“FIFA a obţinut o derogare, cu ajutorul Federaţiei Engleze, prin care jucătorii, care merg în ţări de pe lista roşie, să fie scutiţi de carantina obligatorie de zece zile dacă sunt vaccinaţi.

Din păcate, doi jucători ai naţionalei Zambiei nu sunt complet vaccinaţi şi nu vor putea ajunge în Zambia, la meciul de duminică”, a anunţat Adrian Kashala, secretar general al Federaţiei de Fotbal din Zambia.

Callum Robinson a decis să nu se vaccineze

Callum Robinson este un al fotbalist din Premier League care va juca în meciurile internaţionale, alături de naţionala Irlandei, cu toate că nu s-a vaccinat până acum. Atacantul lui WBA s-a infectat de două ori cu coronavirus, în noiembrie 2020 şi în august 2021, dar a decis să nu se imunizeze.

“Nu am fost vaccinat deloc, aceasta este decizia mea pentru moment. E enervant faptul că am fost de două ori infectat și am pierdut meciuri la echipa de club și la națională, dar nu vreau să mă vaccinez acum.

Poate mă voi răzgândi în viitor. Este opțiunea mea personală. Sunt manageri și oficiali care cer fotbaliștilor să se vaccineze, dar oamenii nu ar trebui forați, e opțiunea și corpul fiecăruia”, a declarat Callum Robinson.

Selecţionerul Irlandei îi încurajează pe jucători să se vaccineze

Chiar dacă are jucători care nu s-au vaccinat, Stephen Kenny, selecţionerul Irlandei, a susţinut că nu va face lista convocărilor în funcţie de gradul de imunizare. Cu toate acestea, antrenorul de 49 de ani îşi încurajează fotbaliştii să se vaccineze.

“Sigur că aș vrea să se vaccineze toți jucătorii, dar ar fi o măsură radicală să zic ‘cine nu e vaccinat nu va mai fi convocat și nu va juca’. Nu știu ca vreo echipă sportivă din lume să fi luat această decizie dură. Eu m-am vaccinat și nu am pățit nimic, așa că îi încurajez și pe jucători să o facă.

Am auzit că în vestiarele echipelor de club circulă tot felul de teorii ale conspirației, dar și multe mituri cum că serul ar afectat virilitatea sau capacitatea fizică. Nu sunt expert, dar am încredere în experți și cred că e mai sigur să fii dublu vaccinat decât să riști infectarea”, a declarat selecţionerul Irlandei.