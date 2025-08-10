News

Ratele la locuințe explodează din octombrie. IRCC urcă la 6,07%, maxim istoric: ce sumă vor plăti în plus românii

Începând cu 1 octombrie, ratele la locuințe vor exploda. IRCC urcă la 6,07%, maxim istoric. Vezi cu cât ți se mărește rata la locuință.
Mădălina Cristea
10.08.2025 | 14:29
Vești proaste pentru românii cu rate bancare. De la 1 octombrie vor scoate mai mulți bani din buzunare. Sursa foto: Colaj Fanatik , Economedia.ro

Românii cu credite în lei se vor confrunta cu o nouă situație îngrijorătoare: începând cu 1 octombrie, ratele la locuințe vor crește considerabil. IRCC, indicatorul care îți calculează dobânda, urcă la 6,07%, cel mai mare nivel pe care l-a atins de când a fost introdus, în 2019.

Cât va ajunge IRCC. Ce se întâmplă cu românii care au rate la bănci

Pentru un credit mediu, asta poate însemna până la 100 de lei în plus la rata lunară. De exemplu, la un împrumut de 210.000 lei pe 300 de luni, rata urcă de la 1.628 lei la 1.701 lei. Deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB în 2024, aproape de recordurile din anii de criză.

IRCC este dobânda de referință pentru creditele în lei. Dacă aceasta crește, vei plăti mai mult la bănci, iar dacă scade, rata ta va fi mai mică. Debitorii cu împrumuturi legate de IRCC au avut, până acum, rate mai mici decât cei cu ROBOR.

Diferența a fost de mii de lei în ultimii doi ani, dar din octombrie acest avantaj dispare. Acum, pentru un credit de 210.000 de lei pe 25 de ani, cu marjă de 2,5% legată de IRCC, rata lunară este de 1.628 de lei, potrivit Prima News.

De la 1 octombrie, va urca la 1.701 lei, adică cu 73 de lei mai mult. Diferența vine după o perioadă în care cei cu împrumuturi legate de IRCC au plătit mai puțin decât românii cu credite pe ROBOR. Din 2022 până azi, un debitor pe IRCC a economisit în total cam 3.600 de lei față de unul pe ROBOR.

Ce se întâmplă cu ROBOR

ROBOR la 3 luni a rămas la 6,60%, iar cel la 6 luni la 6,75%. Aceste valori sunt folosite pentru calculul dobânzilor la majoritatea creditelor în lei acordate înainte de 2019, inclusiv pentru împrumuturile persoanelor fizice.

Evoluția ROBOR este influențată de lichiditatea din piață și de nivelul dobânzilor stabilite de BNR, conform Profit.ro. În schimb, IRCC, indicele folosit pentru creditele noi, este 5,55% până la 30 septembrie 2025, dar va crește la 6,07% din octombrie.

