Sport

Rating şoc la TV la derby-ul CS Dinamo – Steaua! Câţi români s-au uitat la meci: „De patru ori mai puţin ca la Petrolul – Hermannstadt!”

Meciul dintre CS Dinamo și Steaua a avut un rating extrem de slab în partida disputată sâmbătă, de la ora 18:30. Diferență uriașă față de Petrolul - Hermannstadt, care s-a jucat la o oră mult mai târzie
FANATIK
17.08.2025 | 12:11
Rating soc la TV la derbyul CS Dinamo Steaua Cati romani sau uitat la meci De patru ori mai putin ca la Petrolul Hermannstadt
CS Dinamo – Steaua a fost cea mai așteptată partidă din această etapă de ligă secundă, însă interesul telespectatorilor a lăsat de dorit. Întreaga partidă dintre cele două formații, care nu au drept de promovare, a avut un rating mult mai mic decât a doua repriză din Petrolul – Hermannstadt, meci disputat în aceeași zi.

A doua repriză din Petrolul – Hermannstadt, de patru ori mai vizionată decât CS Dinamo – Steaua. Rating dezastruos al meciului de divizie secundă

Deși numele echipelor sunt răsunătoare, interesul fanilor fotbalului și prestația din teren au lăsat de dorit. CS Dinamo și Steaua au remizat alb într-o partidă lipsită de orice scânteie. Lipsa spectacolului din teren, dar și a obiectivelor celor două echipe, i-a făcut făcut pe oamenii de acasă să nu fie interesați de acest duel, mai ales că în timpul său se jucau partide interesante din Premier League, cum ar fi Tottenham – Burnley sau Wolverhampton – Manchester City.

Silviu Tudor Samuilă, unul dintre moderatorii de emisiuni de sport cunoscuți din România, a semnalat ratingul slab al acestei partide și l-a comparat cu a doua repriză din meciul Petrolul – Hermannstadt, iar diferențele sunt uriașe:

„Știți ce rating a făcut derby-ul MAI vs MAPN? Nu a sărit de 0.5 puncte de rating pe Prima Sport și Digi la un loc! De patru ori mai puțin decât în a doua repriză din Petrolul-Hermannstadt! O nouă dovadă că banii celor două ministere ar trebui să se verse în orice altceva decât în fotbalul profesionist.

Măcar Bratu repetă de fiecare dată că obiectivul clubului pe care îl reprezintă este formarea de jucători. Oprița, în schimb, pare nemulțumit că a terminat bugetul și că nu i se poate îmbunătăți lotul. Și nu, nu e o postare pro FCSB. Este o postare a unui cetățean care nu crede că Internele și Apărarea ar trebui să finanțeze fotbal! Atât!”, a scris Silviu Tudor Samuilă pe Facebook.

Adi Popa, resemnat cu ceea ce se întâmplă la Steaua: „Meciurile din Cupa României sunt singurele noastre meciuri oficiale”

Steaua a promovat de ani buni în liga secundă, însă nu a reușit în tot acest timp să obțină dreptul de promovare în prima divizie. Adi Popa, care a intrat în acest proiect încă din primul sezon al echipei în Liga a 2-a, și-a pierdut speranțele:

„E frustrant. Toată săptămâna ne-am gândit cum să câștigăm, ne-am antrenat pentru asta, doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Am întâlnit un adversar agresiv, competitiv. Eu mi-am dorit să aduc un plus când am intrat, a venit și acea eliminare și asta a fost istoria jocului.

Nu poți să compari, a fost un meci de Liga 2. Cu excepția galeriei noastre, care s-a ridicat la nivelul unui derby Dinamo – Steaua, noi am lăsat de dorit în teren. În Cupa României avem singurele meciuri oficiale, așa cum le place unora să ne ironizeze. Nu e vina noastră, noi promovăm an de an pe teren, dar în august suntem tot în liga a doua”, a declarat fotbalistul Stelei, care a jucat și pentru FCSB.

