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România a jucat câteva momente în inferioritate numerică în . Motivul este hilar pentru nivelul la care s-a jucat, modul în care arătau jambierele lui Andrei Rațiu.

În minutul 8 al partidei din Suedia, arbitrul Ondrej Berka l-a atenționat pe fotbalistul de bandă dreaptă al tricolorilor că nu are jambierele în regulă. Capturile foto de pe Digi Sport arată că Rațiu avea jambierele roșii tăiate, astfel că în zona gleznelor și puțin mai sus, spre genunchi, erau vizibili ciorapii albi ai fotbalistului.

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Rațiu, scos de arbitru în afara terenului din meciul cu Suedia din cauza jambierelor

În ciuda protestelor lui Rațiu, acesta a trebuit să iasă de pe gazon, lăsându-și echipa în zece. La marginea terenului, problema a fost rezolvată rapid.

În afara suprafeței de joc, o persoană din stafful naționalei României i-a aplicat lui Rațiu bandaje de culoare roșie peste zonele albe ale ciorapilor. Astfel, , care a jucat o scurtă perioadă în inferioritate numerică.

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Man și-a tras jambierele la golul Turciei, care ne-a blocat drumul spre Mondiale

Nu este pentru prima dată când tricolorii au probleme din cauza jambierelor. În minutul 53 al barajului de calificare la Campionatul Mondial, cu Turcia, de pe 26 martie, Dennis Man s-a oprit un moment, în timpul partidei, pentru a-și ridica jambierele, când era lângă Ferdi.

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Turcul a profitat, a scăpat de marcajul lui Man și a înscris în acea fază unicul gol al meciului care i-a scos pe tricolori din cursa pentru Mondiale. Duelul Turcia – România a fost ultimul din carieră pentru Mircea Lucescu, selecționerul decedând pe 7 aprilie.