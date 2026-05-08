Rațiu al 15-lea! Care sunt fotbaliștii români care au jucat în finale de cupe europene pentru formații din străinătate

ADVERTISEMENT

În ziua în care s-au împlinit 40 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni, cel mai important trofeu din fotbalul românesc, Andrei Rațiu s-a calificat în finala Conference League. Rayo Vallecano a învins Strasbourg și în Franța, scor 1-0, după ce reușise același scor în tur.

Andrei Rațiu are șansa unui trofeu european

Rațiu și colegii săi vor juca finala competiției, contra englezilor de la Crystal Palace. Ultimul act din UEFA Conference League se va disputa miercuri, 27 mai, de la ora României 22:00, pe Red Bull Arena din Leipzig. Rațiu a devenit astfel unul dintre puținii fotbaliști români care au avut șansa de juca pentru un trofeu european.

ADVERTISEMENT

Excepându-i pe steliștii din 1986, doar 14 jucători români au evoluat în finale de cupe europene. Cel mai galonat rămâne Miodrag Belodedici, care are două trofee ale Cupei Campionilor Europeni. Primul a fost cucerit alături de Steaua, iar cel de-al doilea în tricoul Stelei Roșii Belgrad (0-0, 5-3 la penaltyuri cu Marseille). Belo este singurul jucător din istorie care a cucerit trofeul de două ori cu echipe diferite din Estul Europei.

Chivu a câștigat Liga Campionilor cu Inter Milano

Florin Răducioiu a cucerit și el un trofeu de UCL. Se întâmpla în sezonul 1993-1994, atunci când AC Milan a spulberat-o pe FC Barcelona în marea finală, cu un scor clar, 4-0. În 2010, a câștigat competiția, după 2-0 cu Bayeern Munchen.

ADVERTISEMENT

Adrian Ilie a prins două finale de Liga Campionilor, în 2000 și 2001, ambele cu Valencia. Pe prima a pierdut-o cu 0-3 în fața celor de la Real Madrid, iar în cea de-a doua a cedat cu Bayern Munchen (1-1 ,4-5 la penaltyuri). Ilie a jucat doar în prima finală.

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin a luat Europa League

Radu Drăgușin a câștigat anul trecut Europa League, cu Tottenham, după finala cu Manchester United, scor 1-0. El s-a alăturat unui grup select format din Gică Hagi (Galatasaray – 2000, 0-0, 4-1 cu Arsenal), Gică Popescu (Galatasaray – 2000, 0-0, 4-1 cu Arsenal), Răzvan Raț (Șahtior Donețk – 2009, 2-1 cu Werder Bremen), Cristi Săpunaru (FC Porto – 2011, 1-0 cu Braga) și Raul Rusescu (Sevilla – 2014, 0-0 și 4-2 la penaltyuri cu Benfica), care au pus mâna pe trofeu când acesta reprezenta Cupa UEFA, devenit din 2009 Europa League.

ADVERTISEMENT

Alti doi români au fost în finala Cupei UEFA, Cosmin Contra cu Deportivo Alaves în 2001 și Marius Niculae cu Sporting Lisabona in 2005. Ei au pierdut cu Liverpool, respective TSKA Moscova.

În Conference League, unde Andrei Rațiu va juca finala, România a avut un jucător care a evoluat cu trofeul pe masă. Valentin Cojocaru a fost rezervă la Feyenoord, în finala Conference League 2022, pierdută contra celor de la AS Roma.

ADVERTISEMENT

Doi români au triumfat în Cupa Cupelor

Românii au avut succes şi în Cupa Cupelor, Se întâmpla în 1997, după ce Barcelona o învingea pe PSG, scor 1-0, iar „Baciul” era căpitan catalanilor, fiind cel care a primit cupa, chiar dacă fusese schimbat la pauză.

Un an mai târziu, Dan Petrescu a triumfat cu Chelsea, după 1-0 cu VfB Stuttgart. Actualul antrenor al lui CFR Cluj a fost titular, dar a primit un cartonaş roşu, în minutul 85, din cauza unei intrări mai dure la Murat Yakin. Cu toate acestea, la finalul meciului s-a bucurat alături de colegi, după ce londonezii puneau mâna pe trofeu pentru a doua oară în istoria clubului.