Rațiu e la pierzători! Ce alți fotbaliști români au mai ratat șansa unui trofeu european

Cu Andrei Rațiu integralist, Rayo Vallecano a pierdut aseară finala Conference League, disputată în Germania, la Leipzig. Crystal Palace s-a impus cu 1-0 și a cucerit pentru prima dată un trofeu european, în timp ce

Andrei Rațiu, în echipă cu Adi Ilie, Contra, Marius Niculae și Valentin Cojocaru

El nu este singurul român aflat în această postură a pierzătorilor. De-a lungul timpului și alți internaționali români au pierdut finalele europene. . Cobra a prins două finale de Liga Campionilor, în 2000 și 2001, ambele cu Valencia. Pe prima a pierdut-o cu 0-3 în fața celor de la Real Madrid, iar în cea de-a doua a cedat cu Bayern Munchen (1-1, 4-5 la penaltyuri). Ilie a jucat doar în prima finală.

Alti doi români au fost în finala Cupei UEFA, Cosmin Contra cu Deportivo Alaves în 2001 și Marius Niculae cu Sporting Lisabona in 2005. Ei au pierdut cu Liverpool, respectiv TSKA Moscova, șansa de a câștiga un trofeu european.

În Conference League, unde Andrei Rațiu a jucat finala, România a mai avut un jucător care a evoluat cu trofeul pe masă. Valentin Cojocaru a fost rezervă la Feyenoord, în finala Conference League 2022, pierdută contra celor de la AS Roma.

Belodedici e caz unic în fotbalul românesc

Exceptându-i pe cei cinci care au pierdut finale europene, România a avut și laureați. Dincolo de eroii de la Steaua 1986, care au câștigat Cupa Campionilor Europeni, zece fotbaliști au ridicat trofee europene. Cel mai galonat rămâne Miodrag Belodedici, care are două trofee ale Cupei Campionilor Europeni. Primul a fost cucerit alături de Steaua, iar cel de-al doilea în tricoul Stelei Roșii Belgrad (0-0, 5-3 la penaltyuri cu Marseille). Belo este singurul jucător din istorie care a cucerit trofeul de două ori cu echipe diferite din Estul Europei.

Florin Răducioiu a cucerit și el un trofeu de UCL. Se întâmpla în sezonul 1993-1994, atunci când AC Milan a spulberat-o pe FC Barcelona în marea finală, cu un scor clar, 4-0. În 2010, Cristi Chivu, acum antrenor la Inter, a câștigat competiția, după 2-0 cu Bayern Munchen.

Radu Drăgușin a luat Europa League

Radu Drăgușin a câștigat anul trecut Europa League, cu Tottenham, după finala cu Manchester United, scor 1-0. El s-a alăturat unui grup select format din Gică Hagi (Galatasaray – 2000, 0-0, 4-1 cu Arsenal), Gică Popescu (Galatasaray – 2000, 0-0, 4-1 cu Arsenal), Răzvan Raț (Șahtior Donețk – 2009, 2-1 cu Werder Bremen), Cristi Săpunaru (FC Porto – 2011, 1-0 cu Braga) și Raul Rusescu (Sevilla – 2014, 0-0 și 4-2 la penaltyuri cu Benfica), care au pus mâna pe trofeu când acesta reprezenta Cupa UEFA, devenit din 2009 Europa League.

Românii au avut succes şi în Cupa Cupelor, iar Gică Popescu a fost primul care a ridicat deasupra capului trofeul. Se întâmpla în 1997, după ce Barcelona o învingea pe PSG, scor 1-0, iar „Baciul” era căpitan catalanilor, fiind cel care a primit cupa, chiar dacă fusese schimbat la pauză.

Un an mai târziu, Dan Petrescu a triumfat cu Chelsea, după 1-0 cu VfB Stuttgart. Actualul antrenor al lui CFR Cluj a fost titular, dar a primit un cartonaş roşu, în minutul 85, din cauza unei intrări mai dure la Murat Yakin.