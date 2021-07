Raul Albentosa, fostul jucător al lui Dinamo, e aproape să semneze cu o echipă din Spania. De unde mai are oferte. Exclusiv

Raul Albentosa a plecat de la Dinamo, după ce nu a primit niciun salariu în perioada în care a evoluat în Ștefan cel Mare, lucru pe care în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Fundașul central spaniol a fost una dintre surprizele plăcute din lotul lui Dinamo și i-a ajutat extrem de mult pe „câini” în finalul sezonului trecut, când a reușit să și marcheze.

Raul Albentosa și-a găsit echipă. Cu cine poate semna spaniolul

Raul Albentosa a plecat de la Dinamo la finalul sezonului trecut și a preferat să se pregăteacă singur până își va găsi o echipă. Fundașul spaniol de 32 de ani a semnat cu Dinamo pe 1 aprilie și a evoluat în 12 meciuri în tricoul alb-roșu, reușind un gol extrem de important în meciul decisiv cu Viitorul Constanța.

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, Raul Albentosa e foarte aproape să semneze cu Eibar, echipă din Segunda Division, unde spaniolul a mai jucat în perioada iulie 2013 – ianuarie 2015. Eibar a terminat pe ultimul loc în sezonul trecut din La Liga, cu doar 30 de puncte, la șase puncte de primul loc de salvare, ocupat de Elche. În ultimul meci al sezonului, a pierdut cu 1-0 în fața Barcelonei.

Raul Albentosa ar putea să semneze curând cu Eibar, chiar dacă mai are și alte oferte din liga a doua spaniolă. Principalul argument e faptul că ar putea lucra din nou cu fostul său antrenor de la Eibar, Gaizka Garitano, care tocmai a fost numit antrenorul echipei. Albentosa a rămas în relații excelente cu antrenorul, însă jucătorul nu se grăbește să își pună semnătura pe contract și mai așteaptă și alte oferte.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Raul Albentosa la plecarea de la Dinamo

Raul Albentosa s-a adaptat imediat la Dinamo și a fost extrem de apreciat atât de suporteri, cât și de antrenori și de coechipierii săi. Cu toate astea, spaniolul a fost deranjat de faptul că nu a primit niciun salariu în cele trei luni petrecute în „Groapă”.

„Nu am încasat niciun salariu. Cum să mai stau la Dinamo? Ține cont că eu am venit acolo pe un salariu pe care nici la 20 de ani nu l-aș fi acceptat. Dar am făcut asta pentru că era vorba despre Dinamo București, fiindcă aș fi putut merg în altă parte pe bani mai mulți. Problema e că nu am încasat niciun ban. Am stat două luni jucând și concentrându-mă doar la fotbal, dar nu mi-au plătit niciun salariu. Doar acele bonusuri care au fost plătite de niște persoane anonime după victorii. Dar remunerația lunară nu. Nici eu și nici alți fotbaliști”, a spus jucătorul într-un interviu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Fundașul central a fost extrem de dezamăgit de acest lucru, mai ales că a acceptat să vină la Dinamo pe un salariu extrem de mic pentru CV-ul său de jucător cu meciuri în La Liga: „Salariul meu este foarte mic, unul de Divizia B din România, pentru că eu știam că sunt foarte multe probleme cauzate de patronul spaniol care preluase clubul, care l-a lăsat aproape în faliment, că suporterii au fost cei care au încercat să strângă bani, să găsească sponsori pentru a plăti datorii și deplasări. Dar dacă nu am încasat niciun euro, cum să rămân la o echipă? Dacă nu avem niciun proiect?”, a mai explicat jucătorul motivul pentru care nu a mai continuat la Dinamo.

Raul Albentosa se antrenează de zor în Spania pentru noul sezon

Raul Albentosa ar trebui să fie un exemplu pentru orice jucător, datorită profesionalismului de care dă dovadă. Chiar dacă a fost în vacanță după despărțirea de Dinamo, jucătorul s-a antrenat zilnic și a lucrat cu un preparator fizic.

ADVERTISEMENT

„Terenuri excelente unde se respiră fobalul. Mă bucur și savurez fiecare secundă de antrenament alături de Gares Ferrer”, a scris spaniolul pe instagram.

View this post on Instagram

De altfel, video-urile sale de pe contul personal de instagram pot fi accesate de oricine. De la alergări în aer la liber la alergare montană, antrenamente pe stadion sau în sala de forță, Albentosa se prezintă în condiții excelente, deși nu a avut parte de pregătire centralizată alături de vreo echipă, fiind liber de contract.

ADVERTISEMENT