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Raul Asencio (23 de ani) a fost condamnat pentru conducere sub influența alcoolului. Pe 16 august, fotbalistul lui Real Madrid a fost oprit la un punct de control al Poliției, în sudul regiunii Gran Canaria, iar alcoolemia sa era de aproape patru ori mai mare decât limita maximă admisă, 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cum a reacționat clubul Real Madrid.

Raul Asencio, prins băut la volan. Ce sancțiune a primit fotbalistul lui Real Madrid

În Spania, atunci când nivelul depășește 0,60 mg/l în astfel de cazuri, contravenția administrativă devine o infracțiune împotriva siguranței rutiere, iar Asencio a fost condamnat pe 19 august, la 3 zile după ce a fost prins de Poliție. Acesta a primit o amendă de 14.400 de euro (120 de euro pe zi timp de 4 luni), iar permisul de conducere i-a fost suspendat timp de 8 luni.

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Condamnarea pentru conducerea sub influența alcoolului nu este însă singura problemă cu care din punct de vedere legal. „Fotbalistul va fi judecat la Las Palmas de Gran Canaria începând de mâine și timp de trei zile (3, 4 și 7 septembrie), alături de alți trei foști jucători ai lui Real Madrid – Ferran Ruiz, Juan Rodriguez și Andres Garcia –, sub acuzația provizorie de două infracțiuni de divulgare de secrete și infracțiuni împotriva vieții private, precum și de o infracțiune de distribuire de materiale pornografice cu minori, pentru care procurorul solicită o pedeapsă de doi ani, șase luni și o zi de închisoare, plus o amendă”, au notat cei de la .

Cum a reacționat Real Madrid după ce Asencio a fost condamnat

Conform , conducerea lui este la curent cu sancțiunea primită de fundașul spaniol, iar clubul a oferit o primă reacție. „Va fi un nou început pentru Raul Asencio, care și-a luat un angajament: să se concentreze 100% pe a da tot ce are mai bun. Potrivit acestuia, își va îmbunătăți forma și își va elimina punctele slabe”, au transmis cei de la Real Madrid.

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Ultimul meci oficial jucat de Raul Asencio în tricoul lui Real Madrid a fost partida cu Athletic Bilbao din ultima rundă a sezonului trecut din La Liga. Revenit la antrenamente în iulie, fundașul a evoluat în partida amicală cu Leganes, însă mai apoi a devenit indisponibil din cauza unor probleme musculare, iar Jose Mourinho nu a putut să se bazeze pe el în primele meciuri din actualul sezon.