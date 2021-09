Raul Bratu, mezinul de la Blood Fight League, are 17 ani și este elev! Tânărul poate produce surpriza în cea mai tare gală de MMA a toamnei

Ziua este la liceu, însă își găsește timp să-și pregătească și lecțiile pentru a doua zi, dar să meargă și la sala la antrenamente sau la alergat. Raul Bratu, supranumit și “Carnage”, a luptat, pentru prima oară, în 2018.

Raul Bratu este mezinul de la Blood Fight League. Luptătorul are 17 ani și își așteaptă șansa carierei

“M-am apucat de acest sport la vârsta de 14 ani, deoarece am vrut să învăț niște tehnici de apărare și să-mi tonifiez puțin fizicul. Dar, după prima victorie, am fost captivat și totul a devenit mai mult decât un hobby.

Înainte să practice sporturi dure, am fost un copil mai retras, nu eram sigur pe mine și am vrut să schimb acest lucru. La început a fost mai greu deoarece nu am fost luat în serios de prieteni și de colegi, dar am dat aceste negativități la o parte și mi-am continuat drumul.

După primele victorii părerile prietenilor și colegilor s-au schimbat. Cea mai mare schimbare a avut loc după ce am câștigat prima centură într-o piramidă. Atunci, am început să fiu cunoscut… acest lucru m-a motivat enorm să trag și mai tare de mine și să demonstrez tuturor de ce sunt capabil.

Chiar și în sală s-au schimbat lucrurile, antrenamentele au devenit mai intense și mai numeroase. În prezent, am 2 antrenamente pe zi, iar în timpul liber alerg câte 10 kilometri, uneori chiar și 20”, spune Raul Bratu, luptătorul de rezervă la Gala Blood Fight League.

Raul Bratu are mai multe titluri:

Meciuri: 23 meciuri amatori, 2 profesioniști;

Victorii: amatori 20, profesioniști 1;

K.O: 0;

Egaluri: 0;

Înfrângeri: amatori 3, profesioniști 1;

Campion piramida tamashiy;

Locul 3 la campionatul național de kempo.

“Cea mai frumoasă luptă a mea a fost cea de-a doua purtată la profesioniști. Am avut un adversar mai experimentat ca mine, dar am reușit să finalizez meciul cu o ghilotină în prima repriză”, spune Raul Bratu.

Campionul se pregătește intens pentru Gala , de pe 25 septembrie, de la Sala Olimpia “Constantin Jude” din Timișoara, eveniment organizat de campionul Alin Chirilă și partenerii săi.

“Consider că acest meci este o rampă de lansare pentru cariera mea în MMA, oportunitatea de a demonstra tuturor de ce sunt capabil”, a mai spus luptătorul Raul Bratu.

Gala Blood Fight League este gândită în sistem piramidă, cu 8 luptători și 7 meciuri în cușcă. Se joacă în sistem totul sau nimic: un singur premiu, 10.000 de euro și un singur câștigător.

La Gală, în sală, vor fi prezente personalități naționale și mondiale din lumea sporturilor dure – Brad “One Punch” Pickett, starul .