Sport

Raul Florucz a spus în limba română de ce a refuzat naționala lui Mircea Lucescu pentru Austria: „N-a fost o decizie greu de luat”

Raul Florucz, atacantul cu dublă cetățenie, română și austriacă, a vorbit la finalul meciului de pe Arena Națională despre refuzul de a juca pentru echipa lui Mircea Lucescu.
Alex Bodnariu
14.10.2025 | 09:35
De ce a ales Florucz să joace pentru Austria. Atacantul a mărturisit după meciul de pe Arena Națională

Naționala României a învins duminică seara Austria cu scorul de 1-0 și păstrează șanse la clasarea pe locul 2 în grupă. În meciul de pe Arena Națională a jucat și atacantul cu dublă cetățenie, Raul Florucz, cel care, în urmă cu doar câteva luni, a ales să nu reprezinte echipa pregătită de Mircea Lucescu.

Raul Florucz, atacantul pierdut de naționala României, a spus de ce a ales să joace pentru Austria

Raul Florucz s-a născut la Viena, din părinți români. Atacantul, care evoluează la Union Saint-Gilloise, în Belgia, a ales să joace pentru naționala Austriei, deși putea reprezenta și România. Fotbalistul a vorbit după meciul de pe Arena Națională despre această decizie.

„Nu a fost așa greu de luat (N.r. decizia), pentru că nici nu am cetățenia română, deci nici n-aș fi putut să joc pentru România”, a precizat Raul Florucz la finalul meciului pierdut de naționala sa, Austria, în fața României, în preliminariile Campionatului Mondial.

Raul Florucz a impresionat cu o română aproape perfectă la flash interviu

Fotbalistul a prins puține minute și nu a reușit să se remarce. Raul Florucz speră ca atât România, cât și Austria să se califice la turneul final de anul viitor și, de ce nu, să se întâlnească și la Campionatul Mondial din America de Nord.

„Mă așteptam să fie un meci foarte greu, România are o echipă foarte bună și cred că rezultatul real ar fi 0-0, dar am primit acel gol în ultimul minut.

Nu sunt absolut deloc bucuros că am pierdut meciul, dar am tot respectul pentru România. Părinții mei sunt din România, deci tot respectul. Le doresc numai succes și sper să ne vedem la Mondial! Sigur că a fost un meci special, o experiență foarte frumoasă”, a mai spus Raul Florucz, în limba română, conform Prima Sport.

Florucz are un nou antrenor! Cine îl va pregăti pe atacantul austriac la Royale Union SG

Atacantul a avut parte și de o surpriză în timpul cantonamentului. Antrenorul de la Royale Union Saint-Gilloise a fost schimbat în perioada de pauză cauzată de meciurile echipelor naționale. David Hubert i-a luat locul lui Sébastien Pocognoli, tehnicianul care a semnat recent cu AS Monaco.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
