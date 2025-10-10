Sport

Fără dubii! De câte ori a atins mingea Raul Florucz în Austria – San Marino 10-0. Ce notă a primit atacantul care vine la București, după ce a refuzat naționala României

Austria a demolat-o pe San Marino în preliminariile Campionatului Mondial, iar Raul Florucz a avut la dispoziție 30 de minute de joc. Cum s-a descurcat și ce au scris austriecii despre el la final
Ciprian Păvăleanu
10.10.2025 | 10:21
Fara dubii De cate ori a atins mingea Raul Florucz in Austria San Marino 100 Ce nota a primit atacantul care vine la Bucuresti dupa ce a refuzat nationala Romaniei
ULTIMA ORĂ
Cum s-a descurcat Raul Florucz în Austria - San Marino. Foto: Colaj FANATIK

Raul Florucz este unul dintre fotbaliștii cu dublă cetățenie de care România s-ar fi putut folosi, însă el a ales naționala Austriei. Atacantul a fost introdus în minutul 62 al meciului Austria – San Marino, unde echipa sa s-a distrat pe teren, dar el a atins mingea de doar patru ori în jumătate de oră.

ADVERTISEMENT

Cum arată statistica lui Raul Florucz din meciul Austria – San Marino 10-0

Deși naționala sa a jucat împotriva San Marino, Ralf Rangnick l-a ținut doar pe bancă pe Raul Florucz și nu i-a dat șansa să prindă mai multe minute împotriva unui adversar mai mult decât accesibil. Atacantul cu dublă cetățenie a fost introdus pe teren în minutul 62, când naționala sa conducea cu scorul de 7-0 pe tabelă. Scorul final a fost 10-0, însă Florucz nu a contribuit cu nimic la victoria Austriei.

Cifrele sale sunt foarte slabe, ținând cont de echipa contra căreia a jucat, însă nu în sensul că a pierdut dueluri sau a pasat greșit, ci prin absență pe teren. Deși Austria a avut în repriza secundă 70% posesie, el a reușit să atingă balonul de doar 4 ori pe parcursul a 30 de minute. În cele puține atingeri, el a oferit patru pase, dintre care una periculoasă.

ADVERTISEMENT

La nivelul duelurilor, Florucz a avut un singur duel la sol, pe care l-a și câștigat împotriva fotbaliștilor semi-amatori din naționala San Marino. Atacantul lui Saint-Gilloise a obținut și un fault, iar cifrele sale se opresc aici. Conform Sofascore, el a fost cel mai slab de pe teren și a avut un calificativ de doar 6.7, într-un meci în care Austria a defilat.

Ce au scris austriecii despre performanța lui Raul Florucz

Deși a fost aproape inexistent pe teren, austriecii au fost mulțumiți de Raul Florucz. După o notare de la 1 la 5, unde 1 înseamnă foarte bun, iar 5 insuficient, cei de la laola1.at i-au oferit nota 3 (satisfăcător):

ADVERTISEMENT
VIDEO Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată...
Digi24.ro
VIDEO Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai vulnerabil punct: „Este răzbunarea geograf

„A fost solid după ce a intrat în joc, în minutul 62 și a fost implicat în victoria cu 10-0. Alte rezerve au fost mult mai vizibile”, au notat austriecii, încercând să nu arunce critici după o victorie fulminantă.

ADVERTISEMENT
Kira Hagi nu s-a abținut: imaginile serii pe Arena Națională
Digisport.ro
Kira Hagi nu s-a abținut: imaginile serii pe Arena Națională

În comparație cu el, Nikolaus Wurmbrand, fotbalistul lui Rapid Viena, a intrat cu 10 minute mai târziu și a bifat un assist. El a avut 24 de atingeri, de 6 ori mai multe decât Florucz, un șut pe poartă, iar nota sa a fost 8.4.

La ce echipă de club joacă Raul Florucz

Fotbalistul cu dublă cetățenie s-a afirmat în campionatul Sloveniei, la NK Olimpija Ljubljana, pentru care a marcat 27 de goluri și a oferit 19 pase de gol în 76 de apariții. El a fost transferat pentru suma de 5 milioane de euro la campioana Belgiei, Union Saint-Gilloise, echipă ce evoluează în Champions League.

ADVERTISEMENT

Atacantul ce a ales naționala Austriei a confirmat pentru belgieni încă de la început. El a debutat într-o înfrângere cu Club Brugge, în care a jucat doar 14 minute. În următorul meci, el a jucat 45 de minute și a înscris unicul gol al lui Saint-Gilloise în remiza cu Antwerp, urmând să înscrie o dublă în primul său meci ca titular. În acest moment, el are patru goluri și două assisturi pentru campioana Belgiei în doar 10 partide, însă fără să fi fost integralist în niciuna dintre ele.

Unde a cerut-o Radu Drăgușin pe iubita sa în căsătorie. E o clădire...
Fanatik
Unde a cerut-o Radu Drăgușin pe iubita sa în căsătorie. E o clădire cu istorie din Londra
Patronul lui Manchester United a făcut anunțul cu privire la viitorul lui Ruben...
Fanatik
Patronul lui Manchester United a făcut anunțul cu privire la viitorul lui Ruben Amorim! „Nu a avut cel mai bun sezon”
Încă o echipă s-a calificat la Campionatul Mondial 2026. Numărul formațiilor cu bilete...
Fanatik
Încă o echipă s-a calificat la Campionatul Mondial 2026. Numărul formațiilor cu bilete pentru turneul final a ajuns la 20
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cel mai mare antrenor român din istorie a fost distrus: 'Vremea pușlamalelor simpatice,...
iamsport.ro
Cel mai mare antrenor român din istorie a fost distrus: 'Vremea pușlamalelor simpatice, pe care le scoți din crâșmă, a trecut'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!