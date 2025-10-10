Fără dubii! De câte ori a atins mingea Raul Florucz în Austria – San Marino 10-0. Ce notă a primit atacantul care vine la București, după ce a refuzat naționala României

Raul Florucz este unul dintre fotbaliștii cu dublă cetățenie de care România s-ar fi putut folosi, însă el a ales naționala Austriei. Atacantul a fost introdus în minutul 62 al meciului Austria – San Marino, unde dar el a atins mingea de doar patru ori în jumătate de oră.

Cum arată statistica lui Raul Florucz din meciul Austria – San Marino 10-0

Deși naționala sa a jucat împotriva San Marino, Ralf Rangnick l-a ținut doar pe bancă pe Raul Florucz și nu i-a dat șansa să prindă mai multe minute împotriva unui adversar mai mult decât accesibil. Atacantul cu dublă cetățenie a fost introdus pe teren în minutul 62, când naționala sa conducea cu scorul de 7-0 pe tabelă. Scorul final a fost 10-0, însă Florucz nu a contribuit cu nimic la victoria Austriei.

Cifrele sale sunt foarte slabe, ținând cont de echipa contra căreia a jucat, însă nu în sensul că a pierdut dueluri sau a pasat greșit, ci prin absență pe teren. Deși Austria a avut în repriza secundă 70% posesie, el a reușit să atingă balonul de doar 4 ori pe parcursul a 30 de minute. În cele puține atingeri, el a oferit patru pase, dintre care una periculoasă.

La nivelul duelurilor, Florucz a avut un singur duel la sol, pe care l-a și câștigat împotriva fotbaliștilor semi-amatori din naționala San Marino. Atacantul lui Saint-Gilloise a obținut și un fault, iar cifrele sale se opresc aici. Conform Sofascore, el a fost cel mai slab de pe teren și a avut un calificativ de doar 6.7, într-un meci în care Austria a defilat.

Ce au scris austriecii despre performanța lui Raul Florucz

Deși a fost aproape inexistent pe teren, austriecii au fost mulțumiți de Raul Florucz. După o notare de la 1 la 5, unde 1 înseamnă foarte bun, iar 5 insuficient, cei de la i-au oferit nota 3 (satisfăcător):

„A fost solid după ce a intrat în joc, în minutul 62 și a fost implicat în victoria cu 10-0. Alte rezerve au fost mult mai vizibile”, au notat austriecii, încercând să nu arunce critici după o victorie fulminantă.

În comparație cu el, Nikolaus Wurmbrand, fotbalistul lui Rapid Viena, a intrat cu 10 minute mai târziu și a bifat un assist. El a avut 24 de atingeri, de 6 ori mai multe decât Florucz, un șut pe poartă, iar nota sa a fost 8.4.

La ce echipă de club joacă Raul Florucz

Fotbalistul cu dublă cetățenie s-a afirmat în campionatul Sloveniei, la NK Olimpija Ljubljana, pentru care a marcat 27 de goluri și a oferit 19 pase de gol în 76 de apariții. Union Saint-Gilloise, echipă ce evoluează în Champions League.

El a debutat într-o înfrângere cu Club Brugge, în care a jucat doar 14 minute. În următorul meci, el a jucat 45 de minute și a înscris unicul gol al lui Saint-Gilloise în remiza cu Antwerp, urmând să înscrie o dublă în primul său meci ca titular. În acest moment, el are patru goluri și două assisturi pentru campioana Belgiei în doar 10 partide, însă fără să fi fost integralist în niciuna dintre ele.