Raul Florucz, gol senzațional! Atacantul dorit de Mircea Lucescu la naționala României a avut o cursă incredibilă. Video

Raul Florucz, atacantul austriac cu origini din România, a înscris un gol fantastic în acest weekend. Vârful celor de la Olimpija Ljubljana și-a ajutat echipa să câștige un punct în partida cu Bravo, în etapa a 18-a din campionatul sloven.

Raul Florucz a înscris un gol de senzație în Slovenia

Atacantul, care a intrat în vizorul lui Mircea Lucescu, a recuperat mingea în apropierea propriului careu, după o fază fixă a adversarilor. Florucz a plecat apoi de unul singur pe contraatac. A driblat cu mare lejeritate doi adversari și a finalizat cu calm.

🇸🇮 | Olimpija Ljubljana'da Raul Florucz'in Bravo'ya attığı nefis gol. 23 yaşındaki Florucz, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 10 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

— Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu)

Vârful impresionează prin viteză, dar și prin forță. Din punct de vedere fizic, stă excelent și se aseamănă, într-o anumită măsură, cu atacantul sloven Benjamin Šeško, care a avut un turneu final excelent la Campionatul European din Germania.

Florucz ar putea îmbrăca în viitor tricoul echipei naționale a României. El s-a născut la Viena, din părinți români. M

„Este un jucător bun! S-ar putea să ne poată ajuta. Vom vedea. A acceptat să-și schimbe pașaportul, iar acesta este un lucru extrem de important. Pare că-și dorește foarte tare să vină”, a explicat Mircea Lucescu pentru Fanatik Superliga.

El și-a început cariera în Austria, la o echipă locală, apoi a trecut pe rând la cluburi precum NK Lokomotiva, Hrv Dragovoljac, NK Jarun și NK Olimpija.

Ce spune Raul Florucz despre o posibilă convocare la naționala României

Fotbalistul a dat de înțeles că ar primi cu brațele deschise o convocare la naționala României. El poate juca și pentru Austria, întrucât acolo s-a născut. Acesta a declarat pentru 90minuten:

„Ce pot să spun este că România e foarte interesată de mine pentru a juca la echipa națională, iar când o națională te caută, nu poți refuza. Acum se pregătesc actele pentru cetățenia română, însă este foarte puțin probabil să joc pentru România în noiembrie, pentru că aceste aspecte organizatorice necesită timp.

Când un antrenor atât de mare precum Mircea Lucescu vine la tine și îți spune că te vrea la echipa națională, ești mândru. Să fim sinceri, eu nu sunt un nume mare. Nu m-am gândit niciodată la vreo echipă națională. Mereu am spus că voi merge la naționala care mă va căuta prima.

Desigur, am legături și în Austria, pentru că acolo m-am născut și am crescut. Familia și toți prietenii mei sunt acolo, dar România a făcut pasul în față și, așa cum am spus, nu poți refuza o echipă națională”.