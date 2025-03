Raul Florucz rupe tăcerea după ce a trădat România pentru Austria! Ce spune despre alegerea făcută și despre țara noastră: „Sunt recunoscător!”

Marți, după-masă, naționala României a primit o veste proastă. , deși selecționerul tricolorilor, Mircea Lucescu, l-a luat în calcul pentru partidele din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Raul Florucz, mesaj după ce a ales să joace pentru Austria. „Port un respect profund pentru moștenirea mea românească”

Raul Florucz este un atacant extrem de interesant Vârful din campionatul Sloveniei a postat un mesaj pe contul său oficial de Instagram:

„Acesta este un moment cu adevărat special pentru mine. Austria este țara în care m-am născut, am crescut și am făcut primii pași în fotbal. Să fiu convocat la echipa națională a unei țări cu o asemenea tradiție în fotbal este o onoare imensă. Sunt recunoscător pentru această oportunitate și nerăbdător să dau tot ce am mai bun pentru echipă.

În același timp, port un respect profund pentru moștenirea mea românească. Rădăcinile mele, familia mea și cultura în care am crescut fac parte din identitatea mea, iar sprijinul pe care l-am primit atât din Austria, cât și din România de-a lungul carierei mele înseamnă enorm pentru mine.

Această decizie nu este despre a alege între cele două, ci despre a îmbrățișa drumul care m-a adus până aici. Sunt pe deplin dedicat să dau totul pentru Austria și să-mi fac familia și susținătorii mândri”, a scris atacantul pe Instagram.

Mihai Stoichiță a oferit o primă reacție la Fanatik SuperLiga după vestea că Mircea Lucescu nu se va putea baza pe serviciile lui Florucz. Oficialul FRF a explicat faptul că decizia atacantului era deja știută în mare parte.

„Știam că Rangnick o să facă mutarea aceasta, nu era niciun fel de secret. Florucz are dreptul să joace 3 meciuri acolo. A mai fost un caz din acesta, Daniliuc se numește jucătorul. A fost aceeași situație și la el, a fost chemat la naționala Austriei de două ori și după nu a mai fost chemat.

Regulamentul spune că poți juca maxim trei meciuri. Dacă joci un meci, poți să faci switch-ul după pentru o altă națională. Ai voie maxim trei meciuri, după nu mai poți să schimbi”, explicat Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.