Raul Florucz vine la București pentru România – Austria! Anunțul Federației

Atacantul Raul Florucz a reușit să impresioneze în campionatul Sloveniei și astfel a atras atenția celor de la FRF, care l-au dorit în naționala României. Totuși, atacantul a refuzat naționala României și a ales să evolueze pentru Austria. Fotbalistul de la Royale Union SG a fost convocat pentru meciurile cu San Marino și România, conform anunțul .

Raul Florucz, convocat pentru România – Austria, din preliminariile CM

Raul Florucz, atacantul cu origini românești care a ales să reprezinte Austria, se pregătește să fie unul dintre personajele principale ale duelului din octombrie dintre România și Austria, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. În vârstă de 24 de ani, Florucz a debutat deja pentru naționala austriacă și este văzut drept o variantă viabilă pentru ofensiva echipei pregătite de Ralf Rangnick. Născut la Vöcklabruck din părinți români, el se va afla într-o ipostază specială: va juca împotriva țării din care provine familia sa, într-un meci cu miză uriașă pentru ambele reprezentative.

, atacantul a bifat primele minute pentru Austria, în meciul din Nations League, cu Serbia. El s-a aflat pe bancă și la ultimele două confruntări din preliminarii, cu Cipru și Bosnia, însă nu a fost folosit deloc de tehnicianul neamț. Nici în Belgia nu este încă un titular de drept, la USG, cu toate că are cifre foarte bune: 9 meciuri bifate, 4 goluri înscrise și 2 pase decisive în Jupiler League.

România – Austria, duel decisiv în preliminariile CM

Mircea Lucescu și elevii săi au o ultimă șansă de a prinde unul din primele două locuri în grupa de preliminarii. Dacă nu învingem Austria, practic doar matematic mai sunt speranțe. După 5 meciuri, tricolorii au acumulat 7 puncte, la 5 lungimi distanță de Austria și Bosnia, care au ambele câte 12 puncte în clasament. După meciul cu Austria, România va mai avea de jucat în preliminarii cu Bosnia, în deplasare,

Încălzirea pentru duelul cu Austria se face la meciul cu Republica Moldova, amical ce va avea loc pe 9 octombrie. În cazul în care nu izbutesc calificarea prin preliminarii, tricolorii mai au o șansă și anume barajul oferit de performanțele din Liga Națiunilor. Acolo vor juca semifinală și finală, cel mai probabil în deplasare, iar printre posibilele adversare se numără Turcia, Germania, Italia sau Serbia, printre altele.

Lista jucătorilor Austriei pentru meciul cu România. Florucz a refuzat naționala României

Portari: Patrick Pentz (Brondby/Danemarca), Nikolas Polster (Pellets Wac), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg).

Fundași: David Alaba (Real Madrid/Spania), Kevin Danso (Tottenham/Anglia), Marco Friedl (Werder Bremen/Germania), Philipp Lienhart (Freiburg/Germania), Philipp Mwene (Mainz/Germania), Stefan Posch (Como/Italia), Alexander Prass (Hoffenheim/Germania), Leopold Querfeld (Union Berlin/Germania).

Mijlocaşi: Christoph Baumgartner (RB Leipzig/Germania), Florian Grillitsch (Braga/Portugalia), Marco Gruell (Werder Bremen/Germania), Konrad Laimer (Bayern Monaco), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (Rz Pellets Wac), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Patrick Wimmer (Wolfsburg).

Atacanţi: Marko Arnautovic (Steaua Roşie Belgrad/Serbia), Raul Florucz (Union Saint-Gilloise/Belgia), Michael Gregoritsch (Brondby/Danemarca), Nikolaus Wurmbrand (Rapid Viena).