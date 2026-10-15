Raul Opruț a reacționat după ce Gică Hagi nu l-a folosit niciun minut la națională: ”Dezamăgit! Sunt lucruri pe care nu le pot controla”

Naționala României a avut un start dezastruos în noua ediție a Ligii Națiunilor și a pierdut toate cele patru meciuri. Gică Hagi a convocat 32 de jucători, iar singurii cărora nu le-a dat niciun minut au fost portarul Valentin Cojocaru și fundașul stânga Raul Opruț. La 10 zile de la încheierea acțiunii, jucătorul lui Dinamo nu și-a ascuns dezamăgirea că nu a jucat deloc.
Lăsat în afara lotului la primele trei partide, Raul Opruț a prins foaia de joc la duelul cu Suedia de pe Arena Națională, dar a rămas pe banca de rezerve. Deși și-ar fi dorit să poată ajuta, fundașul stânga a mărturisit că nu este supărat pe deciziile lui Gică Hagi.
”Nu am fost supărat. Supărat e mult spus. Dezamăgit. Când mergi la națională, mergi cu gândul să joci. Dacă m-aș duce cu gândul să nu joc, să stau pe bancă sau în tribună, nu m-aș mai duce la națională. A fost doar o dezamăgire de o zi, atunci când a anunțat Mister lotul. După care, a trebuit să o iau de la capăt și să muncesc din nou.
Normal, am fost dezamăgit, dar nu supărat sau ce s-a mai scris. M-am dus cu gândul să ajut echipa națională cât pot eu. Mai departe, sunt lucruri pe care nu le pot controla și trebuie să le respect. Nu cred că e nevoie de comentarii negative. Până la urmă, am fost 30 și ceva jucători. 11 joacă și 5 pot intra de pe banca de rezerve”, a declarat Opruț, pentru Pro TV.
Titular de drept la Dinamo pe postul de fundaș stânga, Raul Opruț părea să reprezinte o opțiune și la echipa națională. După ce l-a lăsat de trei ori în afara lotului, Gică Hagi i-a cerut scuze fotbalistului și a precizat că nu-i găsește poziția pe care să-l folosească. ”Tricolorul” a recunoscut că a avut discuții cu selecționerul în perioada petrecută la lot, dar a mărturisit că nu este un jucător care să creeze probleme.
”Cu o zi înainte de meciul cu Bosnia, a venit la mine după antrenament, și-a cerut scuze și a zis să-l înțeleg și pe el cu chestia asta, că suntem mulți jucători și să vedem la meciul cu Suedia. Eu nu sunt un jucător care să comenteze.
Până la urmă, nu-ți garantează nimeni că joci la națională. N-a fost prima dată când am mers la națională și n-am jucat. Dacă nu joci, respecți decizia antrenorului și treci mai departe”, a spus Opruț.
Președintele lui Dinamo s-a arătat deranjat de faptul că Raul Opruț nu a fost folosit deloc la națională, iar Cătălin Cîrjan a prins foarte puține minute și a precizat că cei doi se simt frustrați de aceste decizii.
Andrei Nicolescu a vorbit despre faptul că odată reveniți de la lot, Opruț și Cîrjan vor intra într-un plan de ridicare a moralului, deoarece va fi necesar ca ei să treacă peste această frustrare și să dea randamentul așteptat.