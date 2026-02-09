Raul Opruț, după execuția pe care a avut-o în Dinamo – Universitatea Craiova 1-1: „E greu să dai așa, ești în alergare”

ADVERTISEMENT

Dinamo – Universitatea Craiova s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Golul „câinilor” a fost marcat de Alberto Soro după ce Raul Opruț a reușit o centrare de senzație. Cum a gândit acea fază fundașul formației din Ștefan cel Mare.

Raul Opruț, nemulțumit după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1

La scurt timp după fluierul final din Dinamo – Universitatea Craiova, . Deși a reușit o pasă superbă la golul marcat de Alberto Soro, fundașul și-ar fi dorit ca echipa sa să câștige cele trei puncte.

„A fost un meci greu, cu multe dueluri. Per total, cred că ei au controlat mai mult jocul. Cea mai mare ocazie a fost a noastră totuși, a lui Daniel Armstrong. Am avut 1-0, am luat acel gol, dar per total a fost un meci greu. Ne-am anihilat unii pe alții.

Mă bucur că am dat acea pasă de gol. Era mai frumoasă dacă câștigam cu 1-0. E o execuție grea, ești în alergare, dar mă bucur că am reușit-o, iar Soro a izbutit să marcheze.

Ne gândim la meciul următor, trebuie să câștigăm. Va veni play-off-ul, iar punctele se vor înjumătăți. Nu cred că este foarte importantă distanța mică din clasament, ci meciul direct din play-off”, a declarat Raul Opruț la flash-interviu, potrivit .

Raul Opruț cheamă suporterii la stadion

În continuare, . Întrebat despre faptul că Dinamo joacă din trei în trei zile, fundașul a expus că atât el, cât și colegii trebuie să se obișnuiască, asta în contextul în care „câinii” și-au propus o calificare în cupele europene în sezonul viitor.

„Avem nevoie să învingem și în meciurile importante. Dacă ne uităm la derby-uri, nu putem spune că nu a fost unul în care nu am arătat că vrem să câștigăm. Pe FCSB i-am bătut în primul derby, iar în al doilea am făcut egal. Va veni play-off-ul și acolo va fi foarte important să câștigăm.

Ne așteptam la mai multă lume în tribune. Pot să înțeleg condițiile, a fost destul de frig la ora jocului. Fanii au fost aproape de noi, ne dorim de fiecare dată un stadion arhiplin, ne motivează în plus să ducem meciul cum trebuie.

Devine obositor că jucăm din trei în trei zile. E frumos totuși, dacă vrem să jucăm în Europa, trebuie să ne obișnuim cu astfel de meciuri”, a conchis Raul Opruț după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1.

Eddy Gnahore, fericit după remiza cu Universitatea Craiova

Spre deosebire de Raul Opruț, colegul Eddy Gnahore e mulțumit cu remiza obținută pe Arena Națională. Mijlocașul francez susține că Universitatea Craiova e una dintre cele mai bune echipe din campionat și jucătorii dinamoviști au doar de învățat din acest rezultat.

„Sunt mulțumit cu rezultatul de egalitate. Am jucat împotriva unei echipe bune, cu experiență. Am reușit să deschidem scorul, dar n-am reușit să menținem avantajul.

Craiova este una dintre cele mai bune echipe din campionat, știm la ce să ne așteptăm în play-off. A fost un joc de luptă în partea a doua, după ce am muncit foarte mult în prima repriză. Avem ce învăța din această experiență. Trebuie să creștem și să fim mai buni meciul următorul”, a transmis Eddy Gnahore.