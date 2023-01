Raul Opruţ, încântat de un transfer la Universitatea Craiova după ce FANATIK a dezvăluit oferta oltenilor: “Mi-ar face plăcere”

Universitatea Craiova a făcut spectacol pe piața transferurilor în perioada de mercato din iarnă, iar FANATIK a anunțat în exclusivitate ultima ofertă făcută de olteni. , de la Hermannstadt. , dezvăluite de FANATIK. Fundașul sibienilor și-ar dori să facă pasul în Bănie.

Raul Opruț, încântat de un transfer la Universitatea Craiova: „Mi-aș dori să merg”

În cadrul clubului din Bănie au existat mai multe modificări. , Universitatea Craiova , care a părăsit-o pe ”U” Cluj, formație pregătită în prezent de Ovidiu Sabău.

ADVERTISEMENT

Formația patronată de Mihai Rotaru vrea să-l transfere pe Raul Opruț, care a debutat în luna noiembrie la echipa națională a României și i-a ofertat deja pe sibieni, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Fundașul în vârstă de 24 de ani a întâmpinat cu brațele deschise ideea unui transfer în Bănie.

„Principalele mele dorințe ar fi prinderea unui loc de play-off cu Hermannstadt și să fac parte din echipa națională la calificările din martie.

ADVERTISEMENT

Vă dați seama că mi-aș dori să merg la Craiova, este o echipă de tradiție din România, echipă care se bate an de an la campionat, care participă în preliminariile Conference League. Mi-ar face plăcere să merg la Craiova, dar momentan nu pot să spun nimic despre asta”, a declarat Raul Opruț, la plecarea din țară în cantonamentul sibienilor.

Marius Măldărășanu a comentat transferul lui Raul Opruț la Universitatea Craiova: „Trebuie să-l vindem repede că altfel nu mai luăm nimic pe el”

Marius Măldărășanu a vorbit de asemenea despre un posibil transfer al lui Raul Opruț la Universitatea Craiova. Tehnicianul sibienilor a mărturisit că nu se opune mutării atâta timp cât clubul pe care îl antrenează și fotbalistul au de câștigat.

ADVERTISEMENT

„Astăzi am auzit că e ziua lui, face 25 de ani și am zis că trebuie să-l vindem repede că altfel nu mai luăm nimic pe el. Nu știu, eu ca antrenor sunt subiectiv, nu aș vrea să plece niciun jucător, acum am fost fotbalist și știu foarte bine ce înseamnă când ai o ofertă foarte bună, mintea pleacă în altă parte.

Dacă ar fi să fie bine pentru club și pentru jucător, nu m-aș opune. Și în cazul lui și în cazul lui Paraschiv. Am rămâne subțiri și ar trebui să aducem ceva, dar în perioada din iarnă e foarte dificil”, au fost cuvintele lui Marius Măldărășanu.

ADVERTISEMENT

Marius Măldărășanu, despre depunctarea lui Hermannstadt: „Cred că le vom primi înapoi”

Hermannstadt a încheiat anul pe loc de play-off, , clubul sibian a căzut 3 poziții în clasament până pe locul 9. Formația care beneficiază de la începutul lunii decembrie de o nouă arenă a fost depunctată cu 9 puncte.

ADVERTISEMENT

„Nu știu, așteptăm, eu am mai spus-o. Sunt punctele noastre, sunt puncte muncite, dar așteptăm decizia TAS și dacă decizia este nefavorabilă vom vedea ce vom face și cum vom gestiona această situație. Dar cred că vom primi punctele înapoi”, a declarat Marius Măldărășanu.

„Ne-a stricat puțin vacanța, am înțeles că lucrurile se vor rezolva, sperăm să se rezolve, așteptăm decizia TAS și în funcție de decizie vedem ce se întâmplă”, a fost reacția lui Raul Opruț despre punctele pierdute.