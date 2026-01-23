Raul Opruț, mărturisire emoționantă după „dubla” din Hermannstadt – Dinamo 1-2: „Mă ajută de acolo de sus și cred că s-a bucurat”

ADVERTISEMENT

Dinamo a urcat pe primul loc în Superliga după succesul obținut vineri seară pe terenul lui Hermannstadt, scor 2-1. Fundașul Raul Opruț a fost eroul „câinilor”, marcând două goluri superbe contra fostei sale echipe. Apărătorul a reacționat la finalul partidei.

Ce a declarat Raul Opruț după „dubla” înscrisă în Hermannstadt – Dinamo 1-2

Raul Opruț a punctat prin două execuții spectaculoase în meciul pe care Dinamo l-a disputat la Sibiu. La final, fundașul stânga a vorbit despre victoria obținută și a făcut o mărturisire emoționantă. „E locul în care am jucat cel mai mult timp în România.

Mă bucur că am reușit să dau cele două goluri, ne continuăm drumul nostru spre obiectivele pe care ni le-am propus. Anul acesta am 3 goluri. Cred că sistemul în care jucăm noi ne avantajează și ne lasă mai liberi (n.r. fundașii laterali) și apărem la finalizare. Mă bucur că munca mea începe să se vadă în cifre.

Nici în visele mele cele mai frumoase nu credeam că o să fie așa. Și bunica mea din cer mă ajută de acolo de sus și cred că s-a bucurat acum. S-a întâmplat la Sibiu, aproape de casă, unde am jucat cel mai mult. Terenul a fost puțin cam greu, am alunecat, se aluneca foarte mult. Cred că avem foarte multe lucruri de îmbunătățit pe faza ofensivă”, a afirmat apărătorul, conform . Și .

Raul Opruț, mesaj pentru Mircea Lucescu

Raul Opruț are 5 selecții la echipa națională a României, în tricoul căreia a debutat în 2022. Sub comanda lui Mircea Lucescu, fundașul stânga a evoluat într-un singur joc, succesul cu 2-1 din meciul amical cu Moldova. După , apărătorul a vorbit despre prima reprezentativă.

„Normal că m-am gândit (n.r. la echipa națională), am reușit pe final de an să îmi îmbunătățesc jocul, mă bucur pentru munca pe care o depun. Dacă va fi cazul și voi fi chemat, îmi voi face treaba cum am făcut la Dinamo”, a declarat fundașul stânga.