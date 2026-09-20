Sport

Cum a apărut Raul Opruț la flash-interviu după scandalul cu Denis Alibec! „Îl respect mult, dar a greșit”

Raul Opruț a reacționat după conflictul cu Denis Alibec din Dinamo – Farul. Fundașul „câinilor” a vorbit despre incident. Ce a spus despre atacantul echipei adverse.
Alex Bodnariu
20.09.2026 | 22:41
Cum a aparut Raul Oprut la flashinterviu dupa scandalul cu Denis Alibec Il respect mult dar a gresit
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Raul Opruț rupe tăcerea după scandalul cu Denis Alibec! Ce a spus despre atacantul Farului: „A greșit acolo”. Foto: Renato Anghelescu, FANATIK
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Raul Opruț a vorbit la finalul meciului Dinamo – Farul despre conflictul cu Denis Alibec, dar și despre victoria clară a „câinilor”. Fundașul a comentat pe scurt incidentul de la pauză, atunci când atacantul formației adverse l-ar fi lovit cu capul.

Raul Opruț rupe tăcerea după scandalul cu Denis Alibec! Ce a spus despre atacantul Farului: „A greșit acolo”

Conflictul de la pauza meciului Dinamo – Farul a pornit de la un schimb tensionat de replici între Denis Alibec și Danny Armstrong. Cei doi s-au luat la ceartă în drumul spre vestiare, după o primă repriză încheiată cu 2-0 pentru Dinamo. Raul Opruț a intervenit inițial pentru a calma spiritele, însă situația a degenerat. Alibec l-a lovit pe jucătorul formației din Ștefan cel Mare. Oficialii celor două cluburi au intervenit rapid pentru ca scandalul să nu continue.

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Arbitrul Marian Barbu a analizat incidentul și l-a eliminat pe Denis Alibec înainte de startul reprizei secunde. Danny Armstrong a primit cartonaș galben. Farul a protestat și a cerut o sancțiune mai dură și pentru Opruț, considerând că fundașul lui Dinamo a fost implicat în conflict. Centralul nu a acordat însă un al doilea cartonaș roșu.

Raul Opruț nu a vrut să ofere prea multe detalii despre conflictul cu Denis Alibec la finalul partidei. Fundașul lui Dinamo a preferat să nu dezvolte subiectul, însă a transmis că, din punctul său de vedere, atacantul Farului a greșit în drumul spre vestiare: „Sincer, îl respect mult pe Denis, dar, după părerea mea, a greșit acolo”.

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Cum a apărut Raul Opruț la flash-interviu după scandalul cu Denis Alibec. Foto: Fanatik / Renato Anghelescu.
Cum a apărut Raul Opruț la flash-interviu după scandalul cu Denis Alibec. Foto: Fanatik / Renato Anghelescu.

Raul Opruț se gândește la echipa națională după victoria din meciul cu Farul

Raul Opruț a vorbit și despre victoria clară obținută de Dinamo și s-a arătat mulțumit de prestația echipei sale. Fundașul „câinilor” vrea însă să lase rapid succesul în urmă și să se concentreze pe echipa națională. Opruț speră să facă o figură frumoasă în tricoul României și să profite de șansa primită în meciurile din Nations League.

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„Ne bucurăm pentru această victorie, chiar dacă nu am început meciul așa cum ne-am dorit. Am avut multe ocazii. Suntem bucuroși că am revenit pe primul loc. E ușor să ajungi acolo, dar e mai greu să te menții. Mister e un antrenor foarte bun. Ne face să înțelegem ce trebuie să jucăm. Am început meciul mai prost astăzi. Suntem bucuroși că ne ajută. Era important să revenim pe Arena Națională și să câștigăm. Sperăm să ajutăm acum echipa națională. Vor veni patru meciuri foarte importante”, a mai spus Opruț la Digi Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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