Raul Opruț, umplut de sânge de Nana Antwi în Hermannstadt – Dinamo. Video

Concret, Nana Antwi a sărit pentru a prelua mingea, moment în care Raul Opruț a intervenit și a reușit să respingă cu capul în afara terenului. Totuși, în afară de minge, acesta a lovit și capul lui Nana Antwi, moment în care i s-a spart arcada.

Raul Opruț, umplut de sânge de Nana Antwi în Hermannstadt – Dinamo

Raul Opruț a fost umplut de sânge involuntar de . Mai mult decât atât, după fază, sibienii au fost cei care au rămas în posesia mingii.

Astrid Selmani a venit pentru a-i cere explicații arbitrului Rareș Vidican, moment în care „centralul” i-a explicat că doar căpitanul echipei poate să vină să îi vorbească și i-a acordat cartonașul galben.

Raul Opruț este fostul fotbalist al celor de la Hermannstadt, împrumutat în acest sezon la Dinamo de la belgienii de la Kortrijk. În vara anului 2023, sibienii îl vindeau în Belgia pentru 400.000 de euro.

600.000 de euro este cota de piață a lui Raul Opruț, conform transfermarkt.com

„Aștept o reacție din partea jucătorilor!”

înaintea confruntării cu Hermannstadt, iar antrenorul lui Dinamo le-a transmis jucătorilor săi că vrea să vadă o reacție bună după înfrângerea din derby-ul cu FCSB, scor 0-2:

„Suntem într-o formă bună, ne-am antrenat bine și suntem pregătiți de meci. FC Hermannstadt a avut unele probleme în partidele precedente, în special în defensivă.

Totuși sezonul trecut sibienii au practicat un fotbal foarte bun. Însă cunosc această echipă, îl cunosc și pe antrenor și sunt sigur că vor fi cu atât mai motivați să joace împotriva noastră.

Din partea noastră aștept o reacție bună a jucătorilor după înfrângerea din derby-ul cu FCSB, să se ridice la un alt nivel și să câștigăm toate cele 3 puncte.

Am fost dezamăgiți de rezultatul din derby două-trei zile, am vorbit mult, am analizat ceea ce s-a întâmplat pentru a înțelege unde am greșit și pentru a ne îmbunătăți jocul în următoarele meciuri”, a mai spus Zeljko Kopic.