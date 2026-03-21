Raul Rusescu a dezvăluit cine este cheia României la barajul cu Turcia: „Poate decide calificarea!”

Raul Rusescu a vorbit despre barajul Turcia - România. Fostul atacant român consideră că Daniel Bîrligea poate fi omul care să aducă calificarea în duelul final pentru prezența la CM 2026.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
21.03.2026 | 13:48
Raul Rusescu (37 de ani) crede că Daniel Bîrligea (25 de ani) poate fi decisiv în Turcia - România. Sursa Foto: Colaj sport.pictures.eu.
Naționala României joacă pe 26 martie barajul din deplasare cu Turcia. Întreaga lume a fotbalului autohton așteaptă cu nerăbdare duelul dintre „tricolorii” lui Mircea Lucescu (80 de ani) și superstarurile pregătite de Vincenzo Montella (51 de ani). Raul Rusescu (37 de ani) are mari așteptări de la Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul FCSB-ului.

Raul Rusescu își pune toate speranțele în Daniel Bîrligea înainte de Turcia – România

Au trecut 28 de ani de la ultima participare a echipei naționale la un Campionat Mondial. România juca ultima dată la un astfel de turneu final la ediția din 1998. Acum, „tricolorii” au șansa să pună capăt pauzei de aproape trei decenii, însă misiunea lor este una dificilă.

Raul Rusescu, cel care a făcut un pariu după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB, a vorbit în cadrul unui eveniment despre barajul contra Turciei. Fostul atacant român consideră că, deși meciul va fi unul complicat, soarta calificării se află doar în mâinile noastre. El a subliniat lipsa de opțiuni în atac, însă a salutat convocarea lui Marius Coman de la UTA, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK, și a mai spus și că Daniel Bîrligea poate contribui decisiv la un rezultat mare.

„Cred că vom avea o misiune dificilă, dar nu imposibilă. Din păcate stăm cam prost la capitolul atacanți, concurența este redusă, iar forma lor nu este cea mai bună. Sper ca domnul Lucescu să găsească cheia și să îi activeze. M-a surprins convocarea lui Marius Coman, cred că pe toată lumea. Mă bucur pentru el, știu cum este sentimentul când primești prima convocare. Sper să ajute echipa națională.

Trebuie să fii pregătit pentru atmosfera de acolo, nu există dubii. Realist, trebuie să băgăm mingea în poartă și avem o șansă. Într-adevăr, turcii sunt favoriți pentru că au un lot mai bun și mai valoros, dar fiind vorba de un singur meci, se poate întâmpla orice. Bîrligea poate fi cheia, el poate fi unul dintre jucătorii care decid calificarea. Are nevoie să își ridice nivelul”, a spus inițial Raul Rusescu.

Cum vede Raul Rusescu lupta la titlu din SuperLiga

SuperLiga a ajuns deja la etapa a 2-a din play-off, iar situația din clasament este extrem de strânsă în urma rezultatelor înregistrate. Raul Rusescu a spus că Universitatea Craiova era deja campioană dacă nu făcea pasul greșit acasă cu FC Argeș în prima etapă, când a cedat cu 0-1 în fața piteștenilor.

„Greu de spus cine va câștiga campionatul. Cred că Universitatea Craiova era campioană dacă nu pierdea cu FC Argeș. Acum totul s-a complicat pentru ei”, a mai spus fostul golgheter al României în sezonul 2012/2013.

  • 11 este numărul aparițiilor lui Raul Rusescu pentru echipa națională
  • 7 convocări a bifat până acum Daniel Bîrligea sub „tricolor”

Declarațiile lui Raul Rusescu înainte de Turcia - România

Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
