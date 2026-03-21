Raul Rusescu a dezvăluit cine este cheia României la barajul cu Turcia: „Poate decide calificarea!”

Naționala României joacă pe 26 martie barajul din deplasare cu Turcia. Întreaga lume a fotbalului autohton așteaptă cu nerăbdare duelul dintre „tricolorii” lui Mircea Lucescu (80 de ani) și superstarurile pregătite de Vincenzo Montella (51 de ani). Raul Rusescu (37 de ani) are mari așteptări de la Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul FCSB-ului.

Au trecut 28 de ani de la ultima participare a echipei naționale la un Campionat Mondial. România juca ultima dată la un astfel de turneu final la ediția din 1998. Acum, „tricolorii” au șansa să pună capăt pauzei de aproape trei decenii, însă misiunea lor este una dificilă.

a vorbit în cadrul unui eveniment despre barajul contra Turciei. Fostul atacant român consideră că, deși meciul va fi unul complicat, soarta calificării se află doar în mâinile noastre. El a subliniat lipsa de opțiuni în atac, însă a salutat , și a mai spus și că Daniel Bîrligea poate contribui decisiv la un rezultat mare.

„Cred că vom avea o misiune dificilă, dar nu imposibilă. Din păcate stăm cam prost la capitolul atacanți, concurența este redusă, iar forma lor nu este cea mai bună. Sper ca domnul Lucescu să găsească cheia și să îi activeze. M-a surprins convocarea lui Marius Coman, cred că pe toată lumea. Mă bucur pentru el, știu cum este sentimentul când primești prima convocare. Sper să ajute echipa națională.

Trebuie să fii pregătit pentru atmosfera de acolo, nu există dubii. Realist, trebuie să băgăm mingea în poartă și avem o șansă. Într-adevăr, turcii sunt favoriți pentru că au un lot mai bun și mai valoros, dar fiind vorba de un singur meci, se poate întâmpla orice. Bîrligea poate fi cheia, el poate fi unul dintre jucătorii care decid calificarea. Are nevoie să își ridice nivelul”, a spus inițial Raul Rusescu.

Cum vede Raul Rusescu lupta la titlu din SuperLiga

SuperLiga a ajuns deja la etapa a 2-a din play-off, iar situația din clasament este extrem de strânsă în urma rezultatelor înregistrate. Raul Rusescu a spus că Universitatea Craiova era deja campioană dacă nu făcea pasul greșit acasă cu FC Argeș în prima etapă, când a cedat cu 0-1 în fața piteștenilor.

„Greu de spus cine va câștiga campionatul. Cred că Universitatea Craiova era campioană dacă nu pierdea cu FC Argeș. Acum totul s-a complicat pentru ei”, a mai spus fostul golgheter al României în sezonul 2012/2013.

11 este numărul aparițiilor lui Raul Rusescu pentru echipa națională

7 convocări a bifat până acum Daniel Bîrligea sub „tricolor”