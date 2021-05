Raul Rusescu are planuri mari din vară: „Acesta este primul meu gând”

La cei aproape 33 de ani ai săi, Raul Rusescu și-a regăsit forma care până mai ieri îl aducea în atenția marilor cluburi din fotbalul european și are toate motivele să se gândească serios la o nouă aventură peste hotare.

„Mai am de jucat fotbal, mai vreau să mă bucur de fotbal și primul meu gând este să plec din nou în străinătate”, a dezvăluit fostul atacant al Sevillei cu privire la planurile sale din perioada de mercato.

Până atunci, însă, trebuie să-și ajute echipa, Academica Clinceni, să obțină un loc pe podium la prima prezență în play-off-ul Ligii 1. Deocamdată, elevii lui Ilie Poenaru se află la opt puncte de FC U Craiova, ocupanta ultimei poziții care asigură participarea în Conference League.

Raul Rusescu și-a decis viitorul. Țintește un nou transfer în străinătate

„Eu am contract până la sfârșitul acestui sezon. Nu pot să mă gândesc prea departe la ce se va întâmpla. Mai am de jucat fotbal, mai vreau să mă bucur de fotbal și primul meu gând este să plec din nou în străinătate.

Important este că până la sfârșitul sezonului sunt jucătorul acestei echipe și mă voi bucura până la sfârșit de ce se va întâmpla aici. Important este ce își dorește Academica Clinceni din sezonul viitor.

Vom vedea, chiar nu știu ce au de gând se facă, pe ce drum vor să meargă. Eu îmi doream mult mai mult de la mine.

Sunt mulțumit din punct de vedere al faptului că echipa a intrat în play-off, asta mă bucură. Niciodată nu sunt satisfăcut pe deplin de ceea ce am făcut într-un sezon, mereu este loc de mai bine. Nu cred că se aștepta cineva ca Academica Clinceni să fie în play-off”, a declarat Raul Rusescu.

Ilie Poenaru a anunțat obiectivul Academicii înaintea duelului cu CFR

După înfrângerea usturătoare administrată Craiovei, scor 1-0, Academica Clinceni va primi joi, 6 mai, vizita liderului CFR Cluj și este gata să producă o nouă surpriză. Nu de alta, dar victoria i-ar aduce cu un pas mai aproape de îndeplinirea obiectivului trasat de antrenor: un loc pe podium la finalul play-off-ului.

„Ne întoarcem pe terenul nostru, e important acest aspect. Ne simțim bine la noi acasă. Ne așteaptă un meci foarte greu cu CFR, o echipă pe care nu am reușit să o învingem, nici măcar un egal nu am reușit să facem, dar să sperăm că după acest meci în care am învins Craiova vom reuși să facem o partidă foarte bună și, de ce nu, un rezultat pozitiv.

Eu zic că suntem pregătiți și cred că și motivați. E un plus de încredere (n.r. victoria cu Craiova), pentru că băieții și-au regăsit, în primul rând, plăcerea de a juca, și-au regăsit cadența și lucrurile bune pe care le-am făcut pe parcursul sezonului regulat.

Le-a revenit entuziasmul și dorința de a performa, odată cu acest meci. Să sperăm că nu rămânem la acel meci și că avem continuitate în rezultate.

Eu știam că am o echipă și niște jucători de mare caracter, care știu să reacționeze atunci când trebuie și sper să reacționăm și în următoarele cinci etape care au mai rămas și să facem cât mai multe puncte.

Ne dorim să terminăm cât mai sus posibil. Pentru asta ne pregătim și trebuie să demonstrăm că nu întâmplător suntem în play-off. CFR e o echipă foarte puternică, din toate punctele de vedere.

E o echipă matură, câștigă campionatul de câțiva ani, e singura echipă care ne reprezintă prin Europa și știe să joace meciurile cu miză. Ca orice echipă, au și ei problemele lor. Și ei suferă în anumite zone, în anumite momente ale jocului, dar astea rămân la noi, în analiza noastră”, a declarat Ilie Poenaru.