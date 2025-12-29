Raul Rusescu, culisele transferului bombă în La Liga. ”A luat 5 ani câte 500.000 de euro pe sezon”

ADVERTISEMENT

În vara anului 2013, Raul Rusescu prindea un transfer de excepție în La Liga. În cadrul emisiunii ”Giovanni Show”, impresarul Ioan Becali a explicat cum a reușit să-l ducă la Sevilla.

Cum s-a realizat transferul lui Raul Rusescu în La Liga

Campion al României cu Steaua și golgheterul campionatului în sezonul 2012-2013, Raul Rusescu a fost transferat la Sevilla după ce Ioan Becali i-a forțat mâna președintelui de atunci al andaluzilor, Jose Maria del Nido.

”L-am avut pe Rusescu și l-am dus la Sevilla când a fost campioana Europei (n.r. – câștigătoare Europa League) trei ani la rând. Au dat 2,5 milioane pe el. Jose Maria del Nido era ăla care s-a întâlnit cu Gigi și i-a dat o icoană.

Nu ăla de la Real Madrid (n.r. – Ramon Calderon) cu care s-a făcut Gigi frate de cruce. (n.r. – Dar cu ăla chiar s-a tăiat la mână?) De unde, la mișto, au făcut cu marmeladă.

Stai să-ți spun cu Jose Maria del Nido, cel mai mare avocat. Mă cheamă și îmi zice: ‘Giovanni, vin în România’. A venit cu un afacerist care voia să cumpere fier de la niște arabi libanezi. Vin, facem o seară frumoasă și a doua zi îi zic: ‘Jose Maria, tu vii să faci afaceri cu ăsta aici, eu te duc, te fac și tu nu mă întrebi de fotbal?’”, a declarat el, la .

Raul Rusescu, transfer pe prietenia lui Ioan Becali cu președintele de la Sevilla

Impresarul a povestit cum i l-a prezentat pe Raul Rusescu și cum a obținut suma de 2,5 milioane de euro. Becali a precizat că antrenorul Unai Emery nu l-a plăcut pe Rusescu, deoarece a fost adus cumva peste capul lui.

”Și el: ‘Păi, ia zi’, iar eu i-am spus: ‘Am golgheterul României, pe Rusescu, 22 de goluri’. Mi-a zis să aștept că îl sună pe Monchi (n.r. – director sportiv la Sevilla în acea vreme). L-a chemat pe Monchi, l-a chemat și pe antrenorul Unai Emery.

Și îmi zice: ‘Dar, Giovanni, ști că noi mai mult de 2 milioane…’. Gigi era arestat, Victor s-a dus și a vorbit cu el și a zis să-l dăm pe 2,5 milioane. Și pe 2,5 milioane l-am dat până la urmă. Și a făcut afacerea și cu fier, și cu Rusescu.

Rusescu s-a dus și a luat 500-600.000 timp de 5 ani. L-a băgat Emery în niște meciuri, dar nu l-a halit că l-a luat președintele cu japca. A jucat și în cupele europene, a dat și goluri, apoi l-au împrumutat la Braga”, a spus Ioan Becali, la ”Giovanni Show”.

Cifrele lui Rusescu la Sevilla

s-a aflat timp de doi ani sub contract cu Sevilla, dar a jucat extrem de puțin. El a prins doar 7 meciuri în tricoul formației spaniole și a marcat 3 goluri, toate în Europa League.

După doar 6 luni petrecute la Sevilla, atacantul a fost împrumutat pentru a doua parte a stagiunii la Sporting Braga, iar în sezonul următor a fost cedat, tot sub formă de împrumut, la Steaua. În cele din urmă, în vara anului 2015 a fost transferat definitiv în Turcia, la Osmanlispor.