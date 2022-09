Raul Rusescu e reticent cu Billel Omrani, noul atacant al FCSB: „Fără să îi jignesc, CFR nu e Steaua”

FANATIK a anunțat în exclusivitate , însă nu toată lumea e încântată de mutarea făcută de Gigi Becali. E și cazul lui Raul Rusescu.

Raul Rusescu nu e dat pe spate de transferul lui Billel Omrani la FCSB: „Să vedem ce va face și de acum încolo”

Raul Rusescu a vorbit pentru despre transferul lui Billel Omrani la FCSB și îl avertizează pe atacantul francez: „Nu putem să contestăm lucrurile pe care Omrani le-a făcut. Putem doar să vedem ce va face şi de acum încolo”.

Chiar dacă Omrani a reușit să cucerească cinci titluri de campion în Gruia, Rusescu îl pune cu picioarele pe pământ: „Într-adevăr, la CFR a câştigat câteva campionate la rând. Trebuie să fim realişti. Fără să îi jignesc, CFR nu e Steaua (n.r. FCSB). Şi lucrurile sunt diferite”.

Acuzat că are probleme cu greutatea, Raul Rusescu nu consideră relevant acest aspect: „Lucrul ăsta (n.r. kilogramele în plus) numai în România e o problemă. Nu cred că interesează pe cineva dacă un jucător are sau nu kilograme în plus. Important e ce face el, aportul lui pentru echipă”, a mai spus jucătorul pentru sursa citată.

Dumitru Dragomir îl desființează pe Billel Omrani: „E mai gras ca mine! Nu poate sa fugă, face 2-3 sprinturi și stă la umbră”

: „Lăsați-mă cu Omrani. În primul rând, puneți-l pe cântar, e mai gras ca mine. Nu poate fi fotbalist unul cu trei kilograme în plus. Pâna le dă jos, pierde tonusul muscular.

Nu poate sa fugă, face 2-3 sprinturi și stă la umbră. E așa un tip conflictual Omrani, a avut un conflict și cu Dan Petrescu. A avut o perioada bunicică, nu a avut niciodată una bună. Nu se va impune nicidecum titular”, a spus fostul președinte al LPF, conform .

Dumitru Dragomir consideră că Nicolae Dică ar trebui mai degrabă să îi ofere mai multe șanse lui Ianis Stoica, decât să îl folosească pe atacantul francez: „Între Omrani și Stoica, aș fi forțat cu Stoica. L-au curățat și pe ăsta! Poate face unul, două, trei jocuri bune (Billel Omrani – n.r.), pentru că orice fotbalist face așa, dar nu poate face mai multe la rând, cum face Olaru”.

Billel Omrani a încasat o sumă importantă la semnătură

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Billel Omrani . Omrani are un salariu lunar de 20.000 de euro.

Vârful a jucat ultimul meci oficial pe 15 mai 2022, iar în vară și-a încheiat contractul cu CFR Cluj. Este evaluat conform Transfermarkt la 1,6 milioane de euro.