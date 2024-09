Raul Rusescu face praf noua strategie impusă de Gigi Becali la FCSB: „Am pățit-o și eu și a fost haos!”

Raul Rusescu s-a enervat când a auzit ce strategie a impus Gigi Becali la FCSB. Fostul golgheter al SuperLigii nu crede că ideea enunțată de patron, în mijlocul campionatului, va fi de bun augur pentru roș-albaștri și a venit cu un exemplu concret.

Raul Rusescu distruge strategia impusă de Gigi Becali la FCSB: „Nu poți schimba de la o săptămână la alta”

După CFR Cluj – FCSB 2-2, Gigi Becali a declarat că se gândește inclusiv la un sistem de joc cu trei fundași centrali. Triplul campion al României Raul Rusescu a explicat de ce nu e de acord cu inițiativa latifundiarului din Pipera.

„E foarte greu, e un sistem pe care trebuie să-l antrenezi foarte mult, nu poți schimba de la o săptămână la alta din 4 fundași în 3. Din 4-2-3-1 poți schimba în 4-3-3, da, dar cu 3 stoperi lucrurile trebuie să fie schimbate total, mă refer aici la poziționare, la mișcări.

Ne uităm ce a pățit Lennon la Rapid, iar el a pregătit un cantonament întreg acest sistem.

FCSB are fundași centrali pentru acest sistem, Popescu, Chiricheș, Ngezana, Dawa. Extremele? Crețu cred că poate face toată banda, Radunovic ar face față, poate și Ștefănescu ar fi o soluție pentru flancul stâng.

Eu am jucat foarte puține meciuri în 3. Și am văzut ce s-a întâmplat cu Stuttgart pe Arena Națională, am jucat cu 3 fundași centrali și a fost haos.

La Unirea Urziceni jucam cu Maftei un fel de libero, dar nu jucam în 3, ci în 5, era clar 5-4-1. La FCSB nu vrei să joci în 5. Oricum, nu cred că vor juca cu 3 fundași”, a declarat Raul Rusescu, conform .

FCSB, demolată de Stuttgart

Un celebru exemplu din istoria recentă a FCSB-ului în care echipa patronată de Gigi Becali a fost meciul cu Stuttgart din toamna lui 2012 din grupele Europa League.

Atunci, au pierdut cu scorul de 1-5. Rezultatul nu a afectat-o pe FCSB, care s-a calificat atunci în primăvara europeană.

Tătărușanu – Szukala, Chiricheș, Gardoș – Chipciu, Bourceanu, Pintilii, Latovlevici – Ad. Popa, Rusescu, Cr. Tănase, a fost echipa folosită de Reghecampf la meciul cu Stuttgart, în sistem 3-4-3.