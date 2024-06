Raul Rusescu nu e de acord cu ultimul transfer al lui Gigi Becali la FCSB: „E un pariu al patronului”

Raul Rusescu (35 ani), fostul atacant de la FCSB, și-a dat cu părerea în legătură cu venirea lui Daniel Popa la gruparea patronată de Gigi Becali.

Raul Rusescu tranșează venirea lui Daniel Popa

, după ce echipa campioană a activat clauza de reziliere a atacantului. Roș-albaștrii au plătit 300.000 de euro pentru a-și asigura serviciile fotbalistului venit de la U Cluj.

ADVERTISEMENT

„Raul de Ghencea” se arată surprins de venirea jucătorului care a evoluat sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău la echipa patronată de Gigi Becali. Mai ales că nu-l consideră la nivelul fotbaliștilor cu profil ofensiv pe care-i are FCSB.

“Un transfer surprinzător. Așa cum a declarat patronul Stelei (n.r – FCSB), este un pariu personal și atunci nu sunt prea multe de spus. Am văzut o declarație a managerului echipei în care a spus că nu este de acord cu acest transfer, dar că este un pariu al patronului, iar lucrurile se simplifică.

ADVERTISEMENT

Nu există comparație între ei, din păcate (n.r – între Popa și Miculescu/Băluță). Îi prefer oricând pe Miculescu și Băluță. Nu are rost să facem comparațiile astea. Este un pariu al dânsului (n.r – Gigi Becali) și așteptăm să vedem cum se va desfășura acest pariu”, a declarat Raul Rusescu la .

Daniel Popa este cotat la 850.000 de euro, conform site-urilor de specialitate, atacantul reușind să puncteze de 11 ori și să livreze 5 pase decisive în 36 de partide disputate în acest sezon.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali e convins că Daniel Popa va da lovitura la FCSB

Patronul clubului roș-albastru consideră că atacantul va fi golgheterul FCSB-ului în sezonul 2023-2024 și că va izbuti să marcheze cel puțin 25 de goluri.

“Eu zic că dă 25 de goluri. Ştiţi cum l-am luat? Mi îmi era aşa… Îmi plăcea de mai de mult. Mi-am spus de ce nu îl ia nimeni pe ăsta că mie îmi place mult. Sunt eu prost şi nu mă pricep la fotbal?

ADVERTISEMENT

Acum, când am văzut nişte faze, cum a preluat, cum a intrat în forţă, cum a dat la poartă. Am spus că are calităţi omul ăsta. Am zis să îl iau, să fiu sigur de nouari. Am zis să îl întreb pe Tănase ce părere are.

Tănase mi-a zis: «Dumneavoastră vedeţi exact ca mine. Pe ăla îl văd eu nouar. Aproape cel mai bun din România». Dacă şi tu îl vezi aşa, să fie aşa. Şi l-am luat. Nu ştiu, o să vedem.

De ce să nu fie un jucător bun? Mingea nu se loveşte ca de perete de el. Forţă are, şut, execuţie are. Intră în gaură, primeşte, simte golul. De ce să nu fie? Mai ales că la noi e altă pregătire.

Daniel Popa este așteptat la reunirea lotului FCSB-ului programată pe 14 iunie.