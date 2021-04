Raul Rusescu și Cristi Tănase, călăi înainte de a fi eroi. Golurile în poarta FCSB-ului le-au schimbat cariera. Video

Raul Rusescu și Cristi Tănase au reușit să marcheze goluri importante în poarta lui FCSB, care de altfel le-au adus și transferul la echipa lui Gigi Becali.

Raul Rusescu și Cristi Tănase fac parte din „legiunea stelistă” de la Clinceni, care va înfrunta în această seară FCSB de la ora 20:15 în etapa a treia din playoff-ul din Casa Pariurilor Liga 1.

Academica Clinceni a fost din nou lovită de COVID-19, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate și are nevoie de cei doi foști jucători ai FCSB-ului mai mult ca oricând.

Raul Rusescu și Cristi Tănase au marcat goluri importante în poarta FCSB-ului

Raul Rusescu și Cristi Tănase au marcat goluri extrem de importante în poarta echipei lui Gigi Becali, care de altfel i-au atras atenția patronului FCSB și i-a transferat în Ghencea.

În iunie 2009, Rusescu marca golul care aducea titlul la Urziceni și era unul dintre remarcații patronului FCSB. După mai multe încercări, Becali îl transferă pe „Pufulete” în 2011 la FCSB pentru doar 200.000 de euro, deși era evaluat la un milion de euro.

Deși nu a reușit să mai marcheze în celelalte patru meciuri împotriva echipei lui Gigi Becali, Academica Clinceni a reușit să câștige cu 1-0 pe Național Arena în returul campionatului.

Golul care îi aducea transferul lui Cristi Tănase la FCSB

Tot în 2009, Cristi Tănase deschidea scorul în „Trivale” pentru FC Argeș împotriva FCSB-ului, într-o partidă încheiată la egalitate, scor 2-2. La scurt timp după acel meci, Tănase avea să devină cel scump transfer din istoria FCSB-ului, după ce Gigi Becali plătea 1,5 milioane de euro lui Penescu pentru 50% din drepturile federative ale jucătorului.

„Ce voi face prima dată cînd voi păşi pe terenul din Ghencea ca fotbalist al Stelei? O să-I mulţumesc lui Dumnezeu că am ajuns la o echipă mare. Sunt foarte bucuros că am ajuns în Ghencea. Nu regret că nu am plecat în străinătate”, spunea la acel moment Cristi Tănase.

De altfel, Cristi Tănase și Raul Rusescu sunt singurii foști jucători ai FCSB de la Academica Clinceni care au marcat împotriva fostei lor echipe. Pe lângă cei doi, la Clinceni mai evoluează Florin Gardoș, Paul Pârvulescu și Adi Popa.

