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Gigi Becali a început reconstrucția conducerii de la FCSB, iar două dintre numele importante aduse în club după plecarea lui Mihai Stoica sunt Raul Rusescu (38 de ani) și Lukasz Szukala (42 de ani). Foștii fotbaliști ai roș-albaștrilor vor fi prezentați oficial marți, 17 noiembrie, de la ora 13:00, la Baza Sportivă FCSB. FANATIK vă prezintă în timp real cele mai importante declarații de la conferința de presă.

Chiar dacă a fost prezentarea oficială a lui Lukasz Szukala și Raul Rusescu, ziariștii prezenți la conferința de presă nu au uitat de subiectul plecării lui MM Stoica de la FCSB. „Dacă MM a zis să nu mai discutăm despre el… Aveți niște note de plată. Încercăm să ne facem meseria cât mai bine. Îmi puneți în cârcă cât mai multe chestii, eu îmi conduc echipa cât mai bine. Rezultatele sunt cele mai importante. Le vorbesc pentru un antrenor. Și eu am nevoie de foarte mult ajutor, trebuie să știm ce facem zi de zi la teren. De aceea am hotărât ca Raul și Lukasz să vină lângă mine, lângă noi. Nu lucrează pentru mine, lucrează pentru club, au contact direct cu patronul echipei.

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Toți membrii staffului să aibă o opinie, să își asume ce fac. Avem o responsabilitate, ne vom bucura când câștigăm, vom fi cu toții vinovați când vom pierde. Asta e direcția noastră, avem standarde, avem un nivel pe care trebuie să-l respectăm, direcțiile sunt clare. Avem un patron, care are unele lucruri de care trebuie să ținem cont, să fie clar, altfel vor fi discuții contradictorii.

Nu pot să oblig patronul echipei să dea 5 milioane pe un jucător. Doar ne spunem părerea pentru un jucător. Sunt foarte multe criterii pe care le analizăm. Naționalitatea jucătorului, în primul rând. Încercăm să aducem jucători cu aceeași mentalitate, nu cu mentalități diferite.

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Încercăm să le rezolvăm și în funcție de ceea ce putem în momentul de față.Iarna e greu de adus jucători de valoare. Încercăm să ne pregătim pentru perioada de vară. Va fi mai bine pus la punct acest sistem, clar. Trebuie să analizăm, să căutăm, să îi propunem jucătorii patronului și el să decidă dacă îi aduce sau nu”, a declarat Reghecampf.

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Lukasz Szukala este noul director sportiv de la FCSB. El va avea rolul de a găsit jucători și a îi propune conducerii pentru a fi transferați la FCSB. „Știm situația cu domnul Becali, suntem aici să muncim. Fotbalul e frumos până în weekend, apoi depinde de rezultat. Trebuie să găsim același drum și să avem succes pe teren. Eu aici sunt fericit. Aveam inima în două țări. Drumul nostru a început în 2010. Avem un trecut frumos, era foarte important pentru mine.

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O să lucrăm ca o echipă, să găsim un drum, cu stafful, Raul, antrenorul. O să facem un profil de jucători, trebuie să muncim foarte mult, de dimineață până seara. O să căutăm jucători, o să îi verificăm, o să îi propunem și antrenorul va decide mai departe”, a declarat fostul internațional polonez.

Raul Rusescu a jucat la FCSB în trei perioade diferite: 2011-2013, 2014-2015 și 2018-2019. „Cunoaștem oamenii, lucrurile sunt însă diferite. De când ne-am lăsat, am învățat, am călătorit prin Europa să vedem ce este. Din perspectiva mea, îmi doresc ca academia să devină una dintre cele mai bune din țară, să implementez ce am învățat. Responsabilitatea mea este foarte mare. Viitorul unor copii stă în mâinile mele, în deciziile mele.

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Sunt împotriva regulii U21, împotriva implementării ei. Se poate găsi o altă alternativă. Nu toți jucătorii sunt pregătiți să joace în Liga 1. Avem o problemă. Datoria mea, ca șef de academie, este să îi ofer antrenorului de la prima echipă cât mai multe variante.

Mi s-a îndeplinit un vis acum 15 ani, atunci s-a împlinit, acum continuă. Știm clubul, știm oamenii, e un risc pe care ni l-am asumat. Oriunde ne-am duce, aveam acest risc, indiferent că eram aici sau la un alt club, presiunea e mare. Aici e mai mare ca oricând”, a declarat Raul Rusescu.

Dintre cei doi foști jucători ai roș-albaștrilor, Raul Rusescu a luat primul cuvântul. El va fi șef la Academia FCSB și la FCSB 2, echipa secundă a clubului. „Vă mulțumesc că sunteți prezenți. A rostit Laurențiu Reghecampf un cuvânt: împreună. Asta e ideea de bază. Fiecare pe palierul lui va trebui să respecte standardele, să respecte comportamentul și tot ceea ce înseamnă acest club. Suntem pregătiți pentru ce ne așteaptă. Eu sunt încrezător, optimist, pasionat și abia aștept să continuăm ce am început azi de dimineață”, a transmis Raul Rusescu.

Primul care a vorbit la conferința de presă de prezentare a lui Raul Rusescu și Lukasz Szukala a fost antrenorul principal Laurențiu Reghecampf, cel care i-a avut pe cei doi în trecut jucători la FCSB.

„Cunoașteți foarte bine personalele de lângă mine. Pentru amândoi începe o perioadă nouă în viața lor. Raul Rusescu și Lukasz Szukala, doi jucători care au produs multă bucurie suporterilor noștri. Mă bucur foarte tare că vin pe poziții de conducere. Raul se va ocupa de Academie, iar Lukasz va fi director sportiv. Amândoi vor lucra alături de mine și vom încerca împreună să trecem peste această perioadă dificilă. Din partea mea, a noastră, e o bucurie imensă și vor avea toată susținerea noastră”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Raul Rusescu și Lukasz Szukala, prezentați oficial la FCSB. Ce funcții vor ocupa

După , și îndepărtarea lui Florin Cernat, Gigi Becali a decis să apeleze la doi dintre fotbaliștii care au contribuit la performanțele europene ale roș-albaștrilor din urmă cu mai bine de un deceniu.

Fostul stoper polonez ar urma să ocupe funcția de director sportiv, în timp ce „Pufelete” ar urma sa fie șef la Academia FCSB și la echipa secundă a roș-albaștrilor, FCSB 2. Szukala și Rusescu vor avea și responsabilități în identificarea unor jucători pentru prima echipă, Gigi Becali a anunțat deja că le-a cerut să urmărească posibile ținte pentru perioada de transferuri din iarnă.

Gigi Becali vrea să facă cel puțin 5 transferuri în momentul în care se va deschide următoarea perioadă de transferuri, iar una dintre principalele ţinte e aducerea unui fundaş central.

Gigi Becali le-a trasat sarcini precise lui Rusescu și Szukala

Gigi Becali a anunțat luni, 16 noiembrie, că a ajuns la o înțelegere cu cei doi foști fotbaliști și că aceștia au început deja să lucreze la club. Latifundiarul din Pipera a explicat că își dorește ca Rusescu și Szukala să găsească fotbaliști de valoare, capabili să întărească echipa lui Laurențiu Reghecampf. Patronul roș-albaștrilor a transmis că are încredere în caracterul celor doi și că pregătirea profesională pe care aceștia au urmat-o după retragerea din activitate a contat în decizia de a-i aduce în conducerea FCSB.

Rusescu și Szukala au scris istorie la FCSB

Raul Rusescu și Lukasz Szukala au făcut parte din generația care a câștigat trei campionate consecutive, în 2013, 2014 și 2015. Rusescu a fost golgheterul SuperLigii în sezonul 2012-2013 și unul dintre cei buni marcatori din istoria echipei lui Gigi Becali, în timp ce Szukala a reprezentat un punct de sprijin în defensiva roș-albaștrilor. Cei doi au contribuit la parcursurile europene ale FCSB-ului, inclusiv la calificarea în optimile Europa League din primăvara lui 2013.